Zukunft von ChatGPT: Werbung zum 3. Jubiläum

Es steht ein gewaltiges Jahr für OpenAI und ChatGPT an, denn man hat 2025 schon sehr viel gezeigt und auch neue Dinge wie einen Browser auf den Markt gebracht, aber 2026 wird aus einem Chatbot sowas eine eigene Plattform für KI.

ChatGPT soll proaktiver werden, man hofft auf mehr Apps und eigene Hardware ist für Ende des Jahres zum 4. Jubiläum geplant. Am Sonntag (30. November) feierte der Dienst sein 3. Jubiläum und das auch direkt mit einer passenden Meldung.

ChatGPT bekommt bald Werbung

In der neuen Beta für Android (Version 1.2025.329) wurden im Code unter anderem „ads feature“ und „search ad“ von einem Nutzer namens Tibor Blaho gefunden.

Sam Altman war zum Start und in den Monaten danach immer ein Gegner von Werbung bei ChatGPT, doch das Unternehmen änderte die Meinung mit der Zeit und seit Sommer ist eigentlich relativ klar, dass Werbung kommt. Die Frage ist nicht ob, sondern wann? Der Code der App deutet jetzt auf ein „schon sehr bald“ hin.

Und bevor man sich jetzt nach Alternativen wie Gemini umschaut, ich wette, dass das nur der Anfang ist und nächstes Jahr viele Chatbots darauf setzen. Immerhin ist die Entwicklung teuer und Werbung kann eine lukrative Einnahmequelle sein.

Gemini 2.0 kommt: Google plant „gewaltiges" Design-Update

Google und OpenAI liefern sich, gemeinsam mit ein paar kleineren Anbietern, im Moment einen spannenden Wettstreit der KI-Chatbots. Doch welchen…

1. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

