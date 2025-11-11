FRITZ! bietet 11 % Rabatt am Singles Day

FRITZ! bietet am heutigen 11. November 2025 einen Rabatt von 11 Prozent auf das gesamte Sortiment im Onlineshop an.

Der Singles Day, ursprünglich in China als Tag für Alleinstehende entstanden, hat sich zu einem der umsatzstärksten internationalen Online-Shopping-Events entwickelt. Auch in Deutschland nutzen zahlreiche Handelsmarken diesen Anlass für Sonderaktionen. Der Netzwerkausrüster FRITZ! beteiligt sich daran mit einem Nachlass auf alle Artikel im eigenen Shop.

Rabattaktion am Singles Day 2025

Laut Unternehmensangaben gilt der Gutscheincode „SINGLE11“ ausschließlich am 11. November 2025. Kunden müssen den Code während des Bestellvorgangs im Warenkorb eingeben, um den Preisnachlass zu erhalten.

Der Rabatt ist auf eine Bestellung pro Kunde begrenzt und kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Eine Barauszahlung des Rabatts ist nicht möglich. Bei Rücksendungen wird der gesparte Betrag nicht erstattet.

Details laut Anbieter

11 % Rabatt auf alle FRITZ!-Produkte

Gutschein nur am 11. November 2025 gültig

Code: SINGLE11 – einlösbar im Onlineshop FRITZ.com

Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen

Keine Erstattung bei Retouren

Das Unternehmen verweist auf ausgewählte Produkte wie Router, Repeater und Smart-Home-Komponenten. Beispiele sind die Modelle FRITZ!Box 7690, FRITZ!Repeater 1700 oder das FRITZ!Mesh Set 4200. Die Aktion soll Käufern einen einheitlichen Nachlass auf sämtliche Artikel ermöglichen, unabhängig vom Produkttyp.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass viele der Geräte im freien Handel ohnehin günstiger zu haben sind. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf daher Pflicht.