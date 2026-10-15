1&1 ermöglicht direkten eSIM-Transfer zwischen Android und iPhone

Der Mobilfunkanbieter 1&1 ermöglicht ab sofort die direkte Übertragung von SIM-Profilen zwischen Android-Smartphones und iPhones.

Bestandskunden können ihr Mobilfunkprofil damit auch über Betriebssystemgrenzen hinweg auf ein neues Gerät übertragen. Das funktioniert sowohl mit vorhandenen eSIMs als auch mit klassischen SIM-Karten. Letztere werden beim Wechsel automatisch in eine eSIM umgewandelt.

1&1: eSIM-Transfer ohne QR-Code und manuelle Aktivierung

Für die Übertragung nutzt 1&1 die bereits in Android und iOS integrierten Transferfunktionen. Ein zusätzlicher QR-Code oder die manuelle Eingabe von Aktivierungsdaten ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Unterstützt werden laut Anbieter aktuelle iPhones sowie zahlreiche Android-Geräte, beispielsweise von Samsung und Google. Voraussetzung sind kompatible Geräte und aktuelle Betriebssystemversionen. Weitere Hersteller sollen folgen.

Bislang war der direkte Transfer vor allem innerhalb eines Hersteller-Ökosystems möglich. Nach eigenen Angaben gehört 1&1 nun zu den ersten beiden deutschen Netzbetreibern, die auch den Wechsel zwischen Android und iOS unterstützen.

Weitere Verbesserungen beim eSIM-Wechsel:

Neukunden erhalten bei reinen Tarifbestellungen ihre eSIM laut 1&1 innerhalb von drei Minuten.

Bei Smartphone-Bestellungen kann die eSIM direkt auf dem neuen Gerät aktiviert werden.

Bestandskunden können ihr Mobilfunkprofil über die integrierten Gerätefunktionen übertragen.

Falls der direkte Transfer nicht unterstützt wird, bleibt der Wechsel über das 1&1 Control Center möglich.

Ergänzend verweist 1&1 auf seinen sogenannten „Einfach-Wechsel“ beim Anbieterwechsel. Dieser soll unter anderem doppelte Vertragskosten vermeiden und eine möglichst unterbrechungsfreie Umstellung ermöglichen. Hinzu kommen eine 30-tägige Testmöglichkeit und eine Zufriedenheitsgarantie über 100 Euro. Für diese Angebote gelten gesonderte Bedingungen.

Gerade beim Wechsel zwischen Android und iPhone beseitigt die neue Transferfunktion eine bisher umständliche Hürde. Besonders praktisch dürfte das für Nutzer sein, deren neues Smartphone keinen physischen SIM-Karten-Slot mehr besitzt.

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