Provider

1&1 Glasfaser künftig für 2,7 Millionen weitere Haushalte

Katharina Berger-Voss
Von
1&1 (KI)

Der Internetanbieter 1&1 und GlasfaserPlus haben eine langfristige Kooperation vereinbart, durch die 1&1 weitere 2,7 Millionen Haushalte erreicht.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es 1&1, seine Glasfaserprodukte künftig auch über die lokalen Netze von GlasfaserPlus anzubieten. Davon sollen neben Privathaushalten auch kleine Unternehmen und Freiberufler profitieren. Die Vereinbarung umfasst zudem zukünftige Ausbaugebiete des Netzbetreibers.

1&1 nutzt Glasfasernetze von GlasfaserPlus

Technisch werden die lokalen Glasfasernetze von GlasfaserPlus mit dem bundesweiten Transportnetz von 1&1 verbunden. Dadurch kann der Internetanbieter zusätzliche Kunden erreichen, ohne in diesen Gebieten selbst Glasfaserleitungen bis zu den Gebäuden verlegen zu müssen.

Für Verbraucher bedeutet das vor allem mehr Auswahl beim Internetanbieter. Ein bestehender Glasfaseranschluss von GlasfaserPlus könnte künftig auch mit einem Tarif von 1&1 genutzt werden. Einen konkreten Termin für die Verfügbarkeit in den einzelnen Ausbaugebieten nennen die Unternehmen allerdings noch nicht.

Die wichtigsten Eckdaten der Kooperation:

Gut zu wissen

GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und des IFM Global Infrastructure Fund. Bis 2034 will das Unternehmen rund vier Millionen Glasfaseranschlüsse insbesondere in ländlichen Regionen sowie kleineren und mittleren Städten errichten.

Interessant ist die Kooperation vor allem dort, wo Glasfaser bereits liegt, die Auswahl an Tarifen bislang aber begrenzt ist. Mehr Anbieter auf derselben Infrastruktur können den Wettbewerb stärken, ohne dass dafür neue Leitungen verlegt werden müssen.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

1und1 · 3. Oktober 2026

1&1 schlägt die Konkurrenz beim Service-App-Test

Das 1&1 Control-Center gewinnt mit 998 von 1.000 Punkten erneut den Service-App-Test des Fachmagazins connect. Die App erhält im Test… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
60 GB für 10 Euro: sparSIM legt bei seinen Tarifen nach
15.10.26 · Tarife
Vodafone senkt die Preise: Diese Mobilfunktarife werden jetzt günstiger
15.10.26 · Vodafone
1&1 schlägt die Konkurrenz beim Service-App-Test
03.10.26 · 1und1
Elektroautos legen kräftig zu: Der deutsche Automarkt verändert sich
15.10.26 · Mobilität
FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 wird 1&1 HomeServer Pro
02.10.26 · 1und1
EDEKA smart verdoppelt das Datenvolumen bei einem seiner günstigsten Tarife
15.10.26 · Tarife
ING-Chef zum Altersvorsorgedepot: „Der Preis ist nicht alles“
15.10.26 · Fintech
Bundesregierung prüft Regeln gegen suchtförderndes Social-Media-Design
15.10.26 · Gesellschaft
Tesla hat sehr große Pläne für Deutschland
15.10.26 · Mobilität
Apple Event am 27. Oktober: Die Einladungen gehen raus
15.10.26 · Events
Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / 1&1 Glasfaser künftig für 2,7 Millionen weitere Haushalte