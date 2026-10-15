1&1 Glasfaser künftig für 2,7 Millionen weitere Haushalte

Der Internetanbieter 1&1 und GlasfaserPlus haben eine langfristige Kooperation vereinbart, durch die 1&1 weitere 2,7 Millionen Haushalte erreicht.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es 1&1, seine Glasfaserprodukte künftig auch über die lokalen Netze von GlasfaserPlus anzubieten. Davon sollen neben Privathaushalten auch kleine Unternehmen und Freiberufler profitieren. Die Vereinbarung umfasst zudem zukünftige Ausbaugebiete des Netzbetreibers.

1&1 nutzt Glasfasernetze von GlasfaserPlus

Technisch werden die lokalen Glasfasernetze von GlasfaserPlus mit dem bundesweiten Transportnetz von 1&1 verbunden. Dadurch kann der Internetanbieter zusätzliche Kunden erreichen, ohne in diesen Gebieten selbst Glasfaserleitungen bis zu den Gebäuden verlegen zu müssen.

Für Verbraucher bedeutet das vor allem mehr Auswahl beim Internetanbieter. Ein bestehender Glasfaseranschluss von GlasfaserPlus könnte künftig auch mit einem Tarif von 1&1 genutzt werden. Einen konkreten Termin für die Verfügbarkeit in den einzelnen Ausbaugebieten nennen die Unternehmen allerdings noch nicht.

Die wichtigsten Eckdaten der Kooperation:

2,7 Millionen zusätzliche Haushalte im ersten Schritt

Einbeziehung zukünftiger GlasfaserPlus-Ausbaugebiete

1&1 Glasfasertarife mit bis zu 1.000 MBit/s

Zugang auch für kleine Unternehmen und Freiberufler

Gut zu wissen GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und des IFM Global Infrastructure Fund. Bis 2034 will das Unternehmen rund vier Millionen Glasfaseranschlüsse insbesondere in ländlichen Regionen sowie kleineren und mittleren Städten errichten.

Interessant ist die Kooperation vor allem dort, wo Glasfaser bereits liegt, die Auswahl an Tarifen bislang aber begrenzt ist. Mehr Anbieter auf derselben Infrastruktur können den Wettbewerb stärken, ohne dass dafür neue Leitungen verlegt werden müssen.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

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