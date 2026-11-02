1&1 erreicht 25 Millionen Haushalte mit Glasfaserangeboten

Der Telekommunikationsanbieter 1&1 bietet seine Glasfasertarife inzwischen für mehr als 25 Millionen Haushalte in Deutschland an.

Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen damit über „die größte Glasfaserreichweite unter den deutschen Telekommunikationsanbietern“. Möglich wird das vor allem durch Kooperationen mit anderen Netzbetreibern. Neben eigenen Anschlüssen nutzt 1&1 mittlerweile die Infrastruktur von 25 Partnern.

1&1 Glasfaser: Kooperationen sorgen für größere Reichweite

Das Unternehmen verbindet sein bundesweites Glasfasertransportnetz mit lokalen Glasfasernetzen und kann dadurch auch Anschlüsse vermarkten, die andere Anbieter gebaut haben. Zu den Partnern gehören unter anderem die Deutsche Telekom, Deutsche Glasfaser, GlasfaserPlus und OXG. Auch regionale Betreiber wie Glasfaser NordWest, EWE TEL und WestConnect sind beteiligt.

Für Verbraucher bedeutet das vor allem zusätzliche Auswahl. Wer bereits über einen Glasfaseranschluss eines beteiligten Netzbetreibers verfügt, kann möglicherweise auch einen Tarif von 1&1 buchen. Ob das tatsächlich funktioniert, hängt von der jeweiligen Adresse ab.

Die Glasfasertarife von 1&1 bieten Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s. Im Festnetztest des Fachmagazins connect erhielt der Anbieter im Oktober 2026 die Note „sehr gut“ und belegte in der Kategorie Stabilität den ersten Platz.

Beim Anbieterwechsel verspricht 1&1 einen unterbrechungsfreien Übergang ohne doppelte Kosten. Neukunden können ihren Anschluss außerdem 30 Tage testen. Sollte der Wechsel nicht reibungslos funktionieren, stellt das Unternehmen eine Gutschrift von 100 Euro in Aussicht.

Die Zahl von 25 Millionen Haushalten beschreibt zunächst die Vermarktungsreichweite und nicht die Anzahl tatsächlich geschalteter Anschlüsse. Interessant ist vor allem, dass bestehende Glasfasernetze durch solche Kooperationen von mehreren Anbietern genutzt werden können. Das schafft zusätzliche Tarifalternativen, ohne dass dafür überall neue Leitungen verlegt werden müssen.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

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