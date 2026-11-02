1&1 und NetCologne erweitern Glasfaserkooperation

Die Telekommunikationsanbieter 1&1 und NetCologne erweitern ihre Kooperation und erschließen 250.000 weitere Haushalte für 1&1 Glasfaser.

Die Vereinbarung betrifft vor allem den Großraum Köln. Dort können künftig auch kleine Unternehmen und Freiberufler Glasfasertarife von 1&1 über die bestehende Infrastruktur von NetCologne buchen. Angeboten werden Bandbreiten von bis zu 1.000 MBit/s.

1&1 nutzt Glasfasernetz von NetCologne

Technisch verbindet 1&1 sein bundesweites Transportnetz mit dem regionalen Glasfasernetz von NetCologne. Die Anschlüsse basieren auf FTTB (Fiber to the Building). Dabei reicht die Glasfaser bis ins Gebäude, aber nicht zwangsläufig bis in jede Wohnung.

Für den Ausbau der eigenen Reichweite muss 1&1 damit keine zusätzliche Glasfaserinfrastruktur bis zu diesen Gebäuden errichten. Stattdessen greift das Unternehmen auf vorhandene Leitungen zurück.

Die beiden Anbieter arbeiten bereits seit rund zehn Jahren zusammen. NetCologne verfolgt einen sogenannten Open-Access-Ansatz und stellt seine Infrastruktur auch anderen Telekommunikationsunternehmen zur Verfügung.

Weitere Eckpunkte der Kooperation:

Rund 250.000 zusätzliche Haushalte und kleinere Gewerbekunden werden erreichbar.

1&1 bietet Glasfasertarife mit bis zu 1.000 MBit/s an.

NetCologne betreibt ein regionales Netz mit rund 33.000 Kilometern verlegter Infrastruktur.

1&1 erweitert nach eigenen Angaben seine Position als Glasfaseranbieter mit der größten Reichweite in Deutschland.

Für Neukunden bewirbt 1&1 außerdem seinen Einfach-Wechsel mit einer 30-tägigen Testphase. Sollte der Anbieterwechsel nicht reibungslos funktionieren, verspricht das Unternehmen eine Gutschrift von 100 Euro.

Konkrete neue Tarifpreise oder einen genauen Starttermin für die zusätzliche Verfügbarkeit nennen die Unternehmen nicht.

Für Kunden ist vor allem die größere Anbieterwahl interessant. Wenn mehrere Unternehmen dieselbe Glasfaserinfrastruktur nutzen, entsteht Wettbewerb auch dort, wo bereits Leitungen liegen. Ein zusätzlicher Netzausbau ist dafür nicht erforderlich.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

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