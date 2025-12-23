1&1 vereinfacht Anbieter-Wechsel mit neuen Services

Der Telekommunikationsanbieter 1&1 führt neue Services ein, um neue Kunden beim häufig gefürchteten Anbieter-Wechsel zu unterstützen.

Einer aktuellen Studie zufolge zeigt sich in Deutschland eine hohe Wechselträgheit: 78 Prozent der Breitbandkunden und 74 Prozent der Mobilfunkkunden haben laut 1&1 keine konkreten Pläne, ihren Anbieter zu wechseln.

Diese Quote fällt im europäischen Vergleich besonders hoch aus. Die häufigsten Hürden sind dabei zeitweise Nichterreichbarkeit, Doppelzahlungen und das Risiko, die langjährige Telefonnummer zu verlieren.

Der „1&1 Einfach-Wechsel“ startet

Mit dem „1&1 Einfach-Wechsel“ möchte der Anbieter diese Bedenken adressieren. Das Servicepaket umfasst mehrere Leistungen: Der Wechsel erfolgt ohne Unterbrechung der Online- und Telefonerreichbarkeit.

Zudem wird der Wechseltermin exakt auf das Ablaufdatum des alten Vertrages abgestimmt, um Doppelzahlungen zu vermeiden. Neukunden erhalten eine 30-tägige Testphase für Tarif und Netz, falls sie unzufrieden sind, erhalten sie 100 Euro Gutschrift.

Sofortstart durch eSIM-Komfortaktivierung

Beim Wechsel ins 1&1 5G-Netz hat der Anbieter zusätzlich die sogenannte eSIM-Komfortaktivierung entwickelt. Dabei ist das eSIM-Profil mit Rufnummer auf neu bestellten Smartphones bereits vorkonfiguriert und kann mit einem Klick aktiviert werden, ohne QR-Code-Scannen oder weitere Schritte.

Kernleistungen

Wechsel ohne Unterbrechung der Erreichbarkeit.

Vermeidung doppelter Kosten durch terminierte Umschaltung des Anschlusses.

30-tägige Testphase für neue Kundentarife mit Sonderkündigungsoption.

Gutschrift von 100 Euro bei Unzufriedenheit mit dem Wechselprozess.

Direkter Start im 1&1 5G-Netz per eSIM-Komfortaktivierung ohne QR-Code-Scan.

Die genauen Teilnahmebedingungen des „1&1 Einfach-Wechsel“-Versprechens könnt ihr online einsehen (PDF).

Aus meiner Sicht sprechen solche Services ein echtes Kundenbedürfnis an. Die genannten Hürden beim Anbieter-Wechsel sind real und hindern viele Menschen am Wechsel, obwohl bessere Konditionen verfügbar wären. Allerdings bleibt abzuwarten, wie zuverlässig die Umsetzung in der Praxis funktioniert und wie deutlich sich die Wechselbereitschaft dadurch tatsächlich erhöht.

