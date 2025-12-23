1und1

1&1 vereinfacht Anbieter-Wechsel mit neuen Services

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
1und1 2

Der Telekommunikationsanbieter 1&1 führt neue Services ein, um neue Kunden beim häufig gefürchteten Anbieter-Wechsel zu unterstützen.

Einer aktuellen Studie zufolge zeigt sich in Deutschland eine hohe Wechselträgheit: 78 Prozent der Breitbandkunden und 74 Prozent der Mobilfunkkunden haben laut 1&1 keine konkreten Pläne, ihren Anbieter zu wechseln.

Diese Quote fällt im europäischen Vergleich besonders hoch aus. Die häufigsten Hürden sind dabei zeitweise Nichterreichbarkeit, Doppelzahlungen und das Risiko, die langjährige Telefonnummer zu verlieren.

Der „1&1 Einfach-Wechsel“ startet

Mit dem „1&1 Einfach-Wechsel“ möchte der Anbieter diese Bedenken adressieren. Das Servicepaket umfasst mehrere Leistungen: Der Wechsel erfolgt ohne Unterbrechung der Online- und Telefonerreichbarkeit.

Zudem wird der Wechseltermin exakt auf das Ablaufdatum des alten Vertrages abgestimmt, um Doppelzahlungen zu vermeiden. Neukunden erhalten eine 30-tägige Testphase für Tarif und Netz, falls sie unzufrieden sind, erhalten sie 100 Euro Gutschrift.

Sofortstart durch eSIM-Komfortaktivierung

Beim Wechsel ins 1&1 5G-Netz hat der Anbieter zusätzlich die sogenannte eSIM-Komfortaktivierung entwickelt. Dabei ist das eSIM-Profil mit Rufnummer auf neu bestellten Smartphones bereits vorkonfiguriert und kann mit einem Klick aktiviert werden, ohne QR-Code-Scannen oder weitere Schritte.

Kernleistungen

  • Wechsel ohne Unterbrechung der Erreichbarkeit.
  • Vermeidung doppelter Kosten durch terminierte Umschaltung des Anschlusses.
  • 30-tägige Testphase für neue Kundentarife mit Sonderkündigungsoption.
  • Gutschrift von 100 Euro bei Unzufriedenheit mit dem Wechselprozess.
  • Direkter Start im 1&1 5G-Netz per eSIM-Komfortaktivierung ohne QR-Code-Scan.

Die genauen Teilnahmebedingungen des „1&1 Einfach-Wechsel“-Versprechens könnt ihr online einsehen (PDF).

Aus meiner Sicht sprechen solche Services ein echtes Kundenbedürfnis an. Die genannten Hürden beim Anbieter-Wechsel sind real und hindern viele Menschen am Wechsel, obwohl bessere Konditionen verfügbar wären. Allerdings bleibt abzuwarten, wie zuverlässig die Umsetzung in der Praxis funktioniert und wie deutlich sich die Wechselbereitschaft dadurch tatsächlich erhöht.

Zu den 1&1-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

1und1 5g Gigabit Antenne 0384

1&1 knackt großes 5G-Ziel: Viertel Deutschlands jetzt versorgt

Das Unternehmen 1&1 hat mit seinem 5G-Mobilfunknetz 25 Prozent der deutschen Haushalte erreicht. Nur zwei Jahre nach dem Start seiner…

18. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. faceofingo 🌀
    sagt am

    Ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war, aber für irgendwas innerhalb von 1&1 wäre ein Zwischenschritt über eine Prepaid Karte notwendig gewesen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / 1und1 / 1&1 vereinfacht Anbieter-Wechsel mit neuen Services
Weitere Neuigkeiten
HBO Max: Deutschland-Start mit deutscher Serie
in News
Sony Tv Lineup 2024 Headerbild
LG überrascht mit OLED-Rebranding für 2026
in News
Apple und Samsung folgen Google nächstes Jahr
in Smartphones
EU-Automarkt: Elektrofahrzeuge legen zu, Hybride dominieren
in Mobilität
Neues Zelda für die Nintendo Switch 2 angedeutet
in Gaming
Tesla gerät in Europa immer mehr unter Druck
in Mobilität
iOS 26.3 kommt: Apple öffnet sich noch etwas mehr
in Firmware und OS
Kia Ev6 Gt 2025 Header
Kia wird Performance-Lineup bis Sommer 2026 massiv ausbauen
in Mobilität
Clair Obscur Expedition 33
Mein Spiel des Jahres 2025: Expedition 33
in Gaming
Apple iPhone 18: Nächster Schritt für März 2026 geplant
in Smartphones