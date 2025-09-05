1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis

1&1 hat die Daten-Flats für Tablets und Laptops überarbeitet. Kunden erhalten in mehreren Tarifstufen mehr monatliches Datenvolumen, teils zu reduzierten Preisen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Tarife mit der neuen Samsung Galaxy Tab S11-Reihe zu kombinieren.

Die Daten-Flats S bis XL wurden hinsichtlich des inkludierten Datenvolumens angepasst. Laut Unternehmensangaben steigt das Volumen bei den Tarifen M, L und XL auf 30, 60 bzw. 120 GB pro Monat.

Der Tarif S umfasst nun 10 GB statt zuvor 3 GB. Parallel dazu wurden die regulären Preise für die Tarife M bis XL um jeweils 5 Euro gesenkt.

Für Neukunden sind diese Tarife in den ersten drei Vertragsmonaten zu einem Einstiegspreis von 4,99 Euro monatlich erhältlich.

1&1 erweitert Daten-Flats und bindet Samsung Galaxy Tab S11 ein

Neben den überarbeiteten Tarifen können Interessierte die neuen Samsung-Tablets Galaxy Tab S11 und Galaxy Tab S11 Ultra direkt über 1&1 beziehen. Laut Ankündigung gilt zum Marktstart eine Aktion: Käufer erhalten ein Keyboard Cover Slim kostenlos dazu, das je nach Modell einen Wert von 160 bzw. 230 Euro hat. Voraussetzung für die Zugabe ist eine Registrierung über die vorinstallierte Samsung Members App bis Mitte Oktober 2025.

Kürzlich erst hat 1&1 eine neue Mobile-Kampagne für Neukunden mit erweiterten Tarifoptionen und zusätzlichen Vorteilen gestartet.

