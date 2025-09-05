1und1

1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis

Autor-Bild
Von
|
1und1 Header Logo

1&1 hat die Daten-Flats für Tablets und Laptops überarbeitet. Kunden erhalten in mehreren Tarifstufen mehr monatliches Datenvolumen, teils zu reduzierten Preisen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Tarife mit der neuen Samsung Galaxy Tab S11-Reihe zu kombinieren.

Die Daten-Flats S bis XL wurden hinsichtlich des inkludierten Datenvolumens angepasst. Laut Unternehmensangaben steigt das Volumen bei den Tarifen M, L und XL auf 30, 60 bzw. 120 GB pro Monat.

Der Tarif S umfasst nun 10 GB statt zuvor 3 GB. Parallel dazu wurden die regulären Preise für die Tarife M bis XL um jeweils 5 Euro gesenkt.

Für Neukunden sind diese Tarife in den ersten drei Vertragsmonaten zu einem Einstiegspreis von 4,99 Euro monatlich erhältlich.

1&1 erweitert Daten-Flats und bindet Samsung Galaxy Tab S11 ein

Neben den überarbeiteten Tarifen können Interessierte die neuen Samsung-Tablets Galaxy Tab S11 und Galaxy Tab S11 Ultra direkt über 1&1 beziehen. Laut Ankündigung gilt zum Marktstart eine Aktion: Käufer erhalten ein Keyboard Cover Slim kostenlos dazu, das je nach Modell einen Wert von 160 bzw. 230 Euro hat. Voraussetzung für die Zugabe ist eine Registrierung über die vorinstallierte Samsung Members App bis Mitte Oktober 2025.

Kürzlich erst hat 1&1 eine neue Mobile-Kampagne für Neukunden mit erweiterten Tarifoptionen und zusätzlichen Vorteilen gestartet.

Zu den 1&1 Datenflats →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / 1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
Weitere Neuigkeiten
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität
Neuer Genesis GV60 startet: Preis für das Elektroauto ist bekannt
in Mobilität
Kia Ev5 Gt Line 2025
Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland
in Mobilität
Postbank Zentrale
Postbank führt spezielles Gründerkonto ein
in Fintech
Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen
in Hardware
Tiktok Logo 2024 Header
TikTok startet SoundOn-Plattform offiziell in Deutschland
in Social
Bmw Ix Logo 2024 Header
BMW begrenzt API-Zugriffe – massive Auswirkungen auf Home Assistant
in Smart Home