1und1

1&1 mit Umsatzrückgang und hohen Investitionen im ersten Halbjahr

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
1und1 Header Logo

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die 1&1 AG einen leichten Rückgang der Festnetz-Breitbandverträge um rund 60.000 auf 3,89 Millionen Anschlüsse. Die Zahl der Mobilfunkverträge blieb mit 12,44 Millionen hingegen stabil.

Der Umsatz mit Serviceleistungen, also regelmäßigen Zahlungen von Kunden für Telekommunikationsdienste, blieb auf Vorjahresniveau. Im Gegenzug sank der Umsatz mit Geräten, wie beispielsweise Smartphones, um drei Prozent. Insgesamt verringerte sich der Gesamtumsatz leicht um 0,5 Prozent.

Das Betriebsergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) im Hauptgeschäftsfeld „Access“ sank um gut fünf Prozent. Die Verluste im Bereich des eigenen Mobilfunknetzes stiegen planmäßig auf rund 130 Millionen Euro.

Das gesamte operative Ergebnis (EBITDA) der Gruppe verringerte sich insgesamt um 13,1 Prozent auf rund 284 Millionen Euro. Ebenso sank das Betriebsergebnis nach Abschreibungen (EBIT) deutlich auf 118 Millionen Euro. Auch der Gewinn pro Aktie ging spürbar zurück.

Die neue 1&1-Netzstruktur belastet kurzfristig

Die Investitionen in Technik und Netz stiegen im ersten Halbjahr deutlich auf 118 Millionen Euro. Dies hängt vor allem mit dem Ausbau eigener Mobilfunkstandorte zusammen. Für das Gesamtjahr rechnet 1&1 mit Investitionen in Höhe von rund 450 Millionen Euro – deutlich mehr als im Vorjahr. Trotz dieser Belastungen will das Unternehmen den Service-Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres halten.

Als Grund für das sinkende Ergebnis nennt 1&1 unter anderem gestiegene Kosten für die Nutzung fremder Netze (National Roaming), die insbesondere auf den langsameren Netzausbau bei Vodafone zurückzuführen sind. Außerdem läuft ein Vertrag mit Telefónica aus, der bisher Einmalzahlungen beinhaltete. Diese entfallen künftig.

Die laufenden Kosten für das neue Vodafone-Netz werden nun vollständig als Betriebsausgaben verbucht. Dadurch soll der operative Gewinn (EBITDA) 2025 um rund acht Prozent zurückgehen, was jedoch ohne Auswirkungen auf das Betriebsergebnis (EBIT) bleibt, da im Gegenzug Abschreibungen entfallen.

1und1 Logo Header

1&1 nutzt Netze der Deutschen Glasfaser

1&1 und Deutsche Glasfaser haben eine langfristige Kooperation vereinbart. Über diese sollen mehr als 2,5 Millionen Haushalte sowie kleinere Unternehmen…

29. Juli 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. faceofingo 🌀
    sagt am

    Grundsätzlich bin ich mit 1&1 ja zufrieden, auch wenn es durch den Netzwechsel von Telefonica zu Vodafone einige Startschwierigkeiten gab und wir uns in unserem Bewegungsradius teilweise wie in den 90er vorkamen (hast Du Netz? Nein! Du?)

    Aber unsere Verträge, bzw. Konditionen, die wir aktuell haben, bekommen wir nirgends günstiger.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / 1und1 / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Elektronische Patientenakte: Nutzung bleibt hinter Erwartungen zurück
in News
Apple iPhone: Gibt es wirklich mehr Basisspeicher?
in Smartphones
ChatGPT: Heute wird es sehr spannend
in Dienste
Call Of Duty Modern Warfare
Keine Angst vor Battlefield: Call of Duty ist „zu groß, um zu scheitern“
in Gaming
Telekom 1
Telekom bleibt in Deutschland Marktführer im Mobilfunk
in Telekom
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Nachfrage bleibt stabil: PlayStation 5 knackt 80 Millionen Einheiten
in Gaming
Apple Tim Cook Header
Apple: Tim Cook „investiert“ in US-Strategie von Donald Trump
in Marktgeschehen
Tesla Model Y 2025 De
Tesla: Die Probleme in Deutschland halten an
in Mobilität
Sonos Era 300 Detail
Sonos plant höhere Preise und eine spannende Neuerung für 2025
in Audio
Wow Sky Logo Header
Ende von HBO-Inhalten im Blick: Sky erneuert andere Partnerschaften
in News