3. Liga: Telekom sichert sich die Rechte für weitere Jahre

Die Deutsche Telekom hat sich die exklusiven Live-Rechte an der 3. Liga im deutschen Männerfußball bis einschließlich der Saison 2030/31 gesichert.

Damit bleiben alle 380 Saisonspiele sowie die beiden Relegationsspiele zur 3. Liga bei MagentaSport. Der neue Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) gilt ab der Saison 2027/28 und erweitert zugleich die Möglichkeiten zur Verbreitung von Spielhighlights.

MagentaSport erhält zusätzliche Free-TV-Rechte

Neben den kostenpflichtigen Live-Übertragungen umfasst das neue Rechtepaket auch die Free-TV-Rechte an 38 Begegnungen pro Saison. Die Telekom kann diese über MagentaTV oder gemeinsam mit einem Kooperationspartner frei zugänglich zeigen.

Ausgewählte Spiele sollen künftig auch kostenlos über MagentaTV oder Freemium-Angebote verfügbar sein. Welche Begegnungen das betrifft, steht noch nicht fest.

Die wichtigsten Eckpunkte des neuen Vertrags:

Alle 380 Saisonspiele weiterhin exklusiv live bei MagentaSport

Zusätzlich die beiden Relegationsspiele zur 3. Liga

Free-TV-Rechte für 38 Spiele pro Saison

Erweiterte Rechte für Highlights und kurze Spielszenen

Laufzeit bis einschließlich der Saison 2030/31

Auch das bisherige Übertragungsschema mit Einzelspielen und Konferenzen soll bestehen bleiben. Neu sind vor allem die erweiterten digitalen Verwertungsrechte. Dadurch kann die Telekom Highlights und kurze Spielszenen schneller über ihre Plattformen und soziale Netzwerke verbreiten.

Die Zusammenarbeit besteht bereits seit der Saison 2017/18. Nach Angaben der Telekom haben sich die TV-Reichweiten der 3. Liga seitdem versiebenfacht.

Für Fußballfans bedeutet die Verlängerung vor allem Planungssicherheit. Wer sämtliche Spiele live verfolgen möchte, bleibt allerdings auf MagentaSport angewiesen. Immerhin könnten durch die zusätzlichen Free-TV-Rechte künftig mehr Begegnungen ohne kostenpflichtiges Sportabo zugänglich werden.

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