5G-Testanteil: nPerf sieht Deutschland bei 46,8 Prozent

Deutschland erreicht laut nPerf mit 46,8 Prozent den dritten Platz beim 5G-Testanteil in Europa.

Zwischen Januar und Juli 2026 lag Deutschland damit nur hinter der Schweiz mit 48,4 Prozent und Österreich mit 48,2 Prozent. Die Auswertung berücksichtigt die zehn europäischen Länder mit den höchsten 5G-Testanteilen bei nPerf.

Deutschland liegt beim 5G-Testanteil vor Frankreich

Besonders deutlich fällt der Vorsprung gegenüber Frankreich aus. Dort wurden 42,2 Prozent der erfassten Tests über 5G durchgeführt. Portugal kommt auf 43,3 Prozent. Kroatien liegt mit 40,3 Prozent am Ende der betrachteten Top 10.

Die wichtigsten Werte im Überblick:

Schweiz: 48,4 Prozent

Österreich: 48,2 Prozent

Deutschland: 46,8 Prozent

Frankreich: 42,2 Prozent

Der Wert zeigt allerdings nicht direkt die 5G-Netzabdeckung eines Landes. Er beschreibt den Anteil der über 5G durchgeführten nPerf-Tests und hängt damit auch von Geräten, Tarifen und dem Nutzerverhalten ab. Trotzdem ist der Abstand interessant.

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