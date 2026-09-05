Dienste

5G-Testanteil: nPerf sieht Deutschland bei 46,8 Prozent

René Hesse
Von

Deutschland erreicht laut nPerf mit 46,8 Prozent den dritten Platz beim 5G-Testanteil in Europa.

Zwischen Januar und Juli 2026 lag Deutschland damit nur hinter der Schweiz mit 48,4 Prozent und Österreich mit 48,2 Prozent. Die Auswertung berücksichtigt die zehn europäischen Länder mit den höchsten 5G-Testanteilen bei nPerf.

Deutschland liegt beim 5G-Testanteil vor Frankreich

Besonders deutlich fällt der Vorsprung gegenüber Frankreich aus. Dort wurden 42,2 Prozent der erfassten Tests über 5G durchgeführt. Portugal kommt auf 43,3 Prozent. Kroatien liegt mit 40,3 Prozent am Ende der betrachteten Top 10.

Die wichtigsten Werte im Überblick:

  • Schweiz: 48,4 Prozent
  • Österreich: 48,2 Prozent
  • Deutschland: 46,8 Prozent
  • Frankreich: 42,2 Prozent

Der Wert zeigt allerdings nicht direkt die 5G-Netzabdeckung eines Landes. Er beschreibt den Anteil der über 5G durchgeführten nPerf-Tests und hängt damit auch von Geräten, Tarifen und dem Nutzerverhalten ab. Trotzdem ist der Abstand interessant.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
UmweltBank bietet UmweltGiro jetzt als Gemeinschaftskonto an
05.09.26 · Fintech
Motorola feiert großes Smartwatch-Comeback
04.09.26 · Wearables
GPT-6 Astra: OpenAI kündigt großen Leistungssprung an
03.09.26 · Dienste
pbb direkt mit Festgeld-Zinserhöhung – 3,50 % p. a. möglich
04.09.26 · Fintech
Google bringt Sprachsteuerung in Gmail, Docs und Keep
03.09.26 · Dienste
1&1 erhöht DSL-Preise für Bestandskunden
04.09.26 · 1und1 · Update
Lieferando Trinkgeld-Klausel gekippt: Was das Urteil für Kunden bedeutet
04.09.26 · Dienste
Hermes vereinfacht Retouren an der Haustür
03.09.26 · Dienste
Nintendo plant angeblich eine große Zelda-Überraschung
04.09.26 · Gaming
Netflix erhöht die Preise in Deutschland: Alle Abos werden teurer
03.09.26 · Dienste
Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / 5G-Testanteil: nPerf sieht Deutschland bei 46,8 Prozent