News

7 vs. Wild geht weiter: Staffel 6 für Amazon Prime Video bestätigt

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Amazon spricht von einem „herausragenden Erfolg“ für die 5. Staffel von 7 vs. Wild und obwohl man nicht genauer beleuchtet, was das genau bedeutet, scheint man zufrieden genug zu sein, um das Format fortzuführen. Staffel 6 wird 2026 kommen.

Das „beliebte Survival-Reality-Format (…) kehrt voraussichtlich im Herbst zurück“, so Amazon, die Dreharbeiten dürften also für das Frühjahr oder den Sommer 2026 geplant sein. Der Ort wird noch bekannt gegeben, aber es sind wieder 7 Personen.

Ich fand das Format am Anfang durchaus unterhaltsam, nach dem Schritt zu Prime Video war es mir aber zu viel Reality und zu wenig Survival im Konzept und nach der vierten Staffel war ich raus, die fünfte Staffel haben wir nicht mehr geschaut.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Sony Ps5 Pro Playstation Header

Sony: Die PlayStation 6 soll „2028 oder sogar erst 2029“ kommen

In den letzten Monaten gab es viele Gerüchte und teils erste offizielle Details zu den nächsten Konsolen von Sony und…

16. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Manni ☀️
    sagt am

    Ich bin ganz bei Dir, die fünfte habe ich mir auch nicht mehr angeschaut, nachdem die erste Folge derart langweilig war. Seit Fritz raus ist, ist auch die Luft raus – da schaue ich mir lieber was anderes an. :)

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / 7 vs. Wild geht weiter: Staffel 6 für Amazon Prime Video bestätigt
Weitere Neuigkeiten
Unlimited Mobile: Datenflat ohne Limit jetzt zum Kampfpreis
in Tarife
ALDI TALK rabattiert Starter-Set drastisch und zahlt 30 Euro Wechselbonus
in Tarife
Nintendo Switch 2 Schwarz Header
Nintendo „erwägt“ Preiserhöhung für die Switch 2
in Gaming
Sony Ps5 Pro Playstation Header
Sony: Die PlayStation 6 soll „2028 oder sogar erst 2029“ kommen
in Gaming
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen möchte noch mehr Geld einsparen
in Mobilität
Google macht Druck: Android 17 kommt schneller
in Firmware und OS
Tesla: Apple CarPlay kommt, aber es gibt noch ein Problem
in Dienste
PlayStation 3: Ab Anfang März wird die Netflix-App deaktiviert
in Software
Telekom
„Im besten Netz“: 1&1 zwingt Telekom zum Kampagnenstopp
in 1und1
Post Paket
EU beendet Zollfreiheit für Billigimporte
in Handel