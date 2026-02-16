7 vs. Wild geht weiter: Staffel 6 für Amazon Prime Video bestätigt

Amazon spricht von einem „herausragenden Erfolg“ für die 5. Staffel von 7 vs. Wild und obwohl man nicht genauer beleuchtet, was das genau bedeutet, scheint man zufrieden genug zu sein, um das Format fortzuführen. Staffel 6 wird 2026 kommen.

Das „beliebte Survival-Reality-Format (…) kehrt voraussichtlich im Herbst zurück“, so Amazon, die Dreharbeiten dürften also für das Frühjahr oder den Sommer 2026 geplant sein. Der Ort wird noch bekannt gegeben, aber es sind wieder 7 Personen.

Ich fand das Format am Anfang durchaus unterhaltsam, nach dem Schritt zu Prime Video war es mir aber zu viel Reality und zu wenig Survival im Konzept und nach der vierten Staffel war ich raus, die fünfte Staffel haben wir nicht mehr geschaut.

