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Vaiana bei Disney+: Das Datum steht fest

Oliver Schwuchow
Von
4 Kommentare

Disney wird ab dem 21. Oktober die Realverfilmung von Vaiana exklusiv bei Disney+ im Abo streamen. Man kann den Film natürlich auch bei Amazon und Co. erwerben, aber nicht im Abo schauen. Wobei Disney mittlerweile wieder lockerer ist, was die Lizenzierung angeht, vielleicht landet Vaiana in Zukunft auch bei Netflix im Abo.

Die Realverfilmung des Films gilt als Flop von Disney, denn mit knapp 300 Millionen an den Kinokassen konnte man gerade so die Kosten decken. Und mit Blick auf Marketing vielleicht sogar noch nicht einmal. Die beiden Originale von „Moana“ (Originaltitel) waren sehr beliebt, Teil 2 knackte sogar die Milliarde vor zwei Jahren.

Aber es war ein Versuch von Disney, die alles, was halbwegs erfolgreich ist, auch als Realverfilmung in Produktion geben. Hauptsache keine neuen Ideen finden und hoffen, dass die beliebte Marke erneut zieht. Ging ja schon oft genug auf, hätte also auch hier passieren können. Tat es aber nicht, mal schauen, ob also Teil 2 kommt.

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  1. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Es gibt CGI-Filme, die funktionieren als Realverfilmung, und solche die es nicht tun. Ab Ende Oktober kann ich mich also selbst überzeugen, zu welcher Kategorie Vaiana gehört – wobei der Trailer mich eher zu letzterem tendieren lässt.

    Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Na ja, Dwayne Johnson. Mehr Muskelprotz als guter Schauspieler.

    Antworten
  3. Kölner 🏅
    sagt am

    Weiß gar nicht ob ich den schauen will.
    Hoffe die haben jetzt kapiert, dass niemand Realverfilmungen sehen will.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kölner ⇡

      Das stimmt nicht, denn es gibt einige Realverfilmungen, die sehr erfolgreich waren, teilweise sogar die Milliarde an der Kinokasse geknackt haben. Grundsätzlich geht der Plan sogar eher auf, als dass er scheitert.

      Antworten

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