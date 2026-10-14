Vaiana bei Disney+: Das Datum steht fest

Disney wird ab dem 21. Oktober die Realverfilmung von Vaiana exklusiv bei Disney+ im Abo streamen. Man kann den Film natürlich auch bei Amazon und Co. erwerben, aber nicht im Abo schauen. Wobei Disney mittlerweile wieder lockerer ist, was die Lizenzierung angeht, vielleicht landet Vaiana in Zukunft auch bei Netflix im Abo.

Die Realverfilmung des Films gilt als Flop von Disney, denn mit knapp 300 Millionen an den Kinokassen konnte man gerade so die Kosten decken. Und mit Blick auf Marketing vielleicht sogar noch nicht einmal. Die beiden Originale von „Moana“ (Originaltitel) waren sehr beliebt, Teil 2 knackte sogar die Milliarde vor zwei Jahren.

Aber es war ein Versuch von Disney, die alles, was halbwegs erfolgreich ist, auch als Realverfilmung in Produktion geben. Hauptsache keine neuen Ideen finden und hoffen, dass die beliebte Marke erneut zieht. Ging ja schon oft genug auf, hätte also auch hier passieren können. Tat es aber nicht, mal schauen, ob also Teil 2 kommt.

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