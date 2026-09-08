Schnäppchen

79,80 Euro günstiger: Nuki reduziert sein Home Set Pro NFC

René Hesse
Von

Das Unternehmen Nuki reduziert sein Home Set Pro NFC bis zum 10. September 2026 um zusätzliche 20 Prozent.

Das Set aus Smart Lock Pro und Keypad 2 NFC kostet mit dem Rabattcode BYE-SUMMER noch 319,20 Euro statt regulär 399 Euro. Damit sinkt der Preis um 79,80 Euro. Die Aktion läuft nur kurz und endet am 10. September 2026 um 23:59 Uhr.

Nuki Home Set Pro NFC im Angebot

Das Smart Lock Pro lässt sich nachrüsten und ermöglicht den Zugang unter anderem per Smartphone. Zusammen mit dem Keypad 2 NFC stehen zusätzlich Code, Fingerabdruck und Tap to Unlock per NFC zur Verfügung.

Die wichtigsten Eckdaten der Aktion:

Nach Angaben von Nuki gilt der Rabatt ausschließlich für das Home Set Pro NFC und nur solange der Vorrat reicht. Eine Kombination mit anderen Aktionen ist ausgeschlossen. Bereits aufgegebene Bestellungen können nicht nachträglich reduziert werden.

Zum NUKI-Shop →

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