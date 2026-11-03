Spotify will für neue Funktion zusätzlich Geld verlangen

Spotify bekommt angeblich im ersten Quartal 2027 eine neue Remix-Funktion, bei der man als Nutzer selbst die Lieder verändern kann. Und dabei greift man, wie könnte es auch anders sein, auf KI zu. Aktuell verhandelt man die Funktion noch mit Musiklabels und Künstlern, so die FT, die aber nicht alle davon begeistert sind.

Spotify: KI-Remix-Funktion kostet Geld

Das werden die Nutzer allerdings auch nicht, denn diese Funktion wird zusätzlich Geld kosten und nicht im Premium-Abo von Spotify enthalten sein. Die Quelle hat von 4 bis 5 Dollar (also vermutlich auch 4 bis 5 Euro) Aufpreis gehört. Wobei der Preis noch nicht final festgelegt wurde und sich bis zur Ankündigung ändern kann.

Apropos Ankündigung, Spotify würde die Neuerung wohl gerne im Rahmen der Grammy Awards im Februar 2027 vorstellen. Die Idee ist, dass man einen Song auf Wunsch selbst verändern kann. Beispielsweise aus einem Pop-Song einen Song im Dance- oder Rock-Stil machen kann. Aber das wird eine Herausforderung sein.

Zum einen steht KI immer mehr in der Kritik, vor allem bei Kunst, auf Spotify gibt es auch immer mehr KI-Slop (gegen den man vorgeht). Und auf der anderen Seite wird Spotify immer teurer, nochmal 5 Euro mehr für eine KI-Remix-Funktion sind vielleicht nicht das, worauf die Künstler und Nutzer der Plattform gewartet haben.

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