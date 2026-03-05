Abenteuershow „THE RACE“ startet Staffel 3 ab 8. März auf Joyn

Die Abenteuershow „THE RACE“ kehrt mit einer neuen Team-Staffel zurück und ist ab 8. März kostenlos auf Joyn abrufbar.

Die dritte Staffel der Abenteuershow startet laut Senderangaben am Sonntag, dem 8. März 2026, auf der kostenlosen Streamingplattform Joyn.

Den Auftakt bildet ein Szenario in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi: Fünf Zweier-Teams aus bekannten Social-Media-Creatorn werden ohne Geld und ohne Mobiltelefon in der Millionenmetropole ausgesetzt und müssen so schnell wie möglich ein unbekanntes Ziel erreichen.

Als einzige Orientierungshilfe erhalten die Teams je zwei Schriftrollen mit Hinweisen auf Vietnamesisch, die sie zunächst selbst entschlüsseln müssen. Ob es sich um Koordinaten, Zahlen oder andere Hinweise handelt, bleibt den Teilnehmern zunächst unklar. Laut Produktionsangaben steht dabei ausschließlich Teamarbeit im Vordergrund.

Neue Staffel von „THE RACE“: Erstmals von Studio Flitz produziert

Die teilnehmenden Creator-Teams sind laut Ankündigung:

Diese fünf Teams gehen an den Start:

OT (itsotti) und Hellge (hellgetogo)

JP (jpdondada) und Essow (essow_ucg)

Falk (falkventures) und Adrian (adrian_schnell)

Magda (magdamacht_) und Franz (franzimauto)

Kodiak (kodiakgeo) und JerryVsan (jerryvsan)

Produziert wird die neue Staffel erstmals von studio flitz, einer Tochterfirma der ProSiebenSat.1 Media SE. Formaterfinder David „Dave“ Henrichs wurde laut Unternehmensangaben im Oktober 2025 mit dem Blauen Panther in der Kategorie Entertainment ausgezeichnet. Ab dem 8. März erscheinen wöchentlich zwei neue Folgen kostenlos auf Joyn.

