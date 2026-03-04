Unterhaltung

Ende einer Ära: ARD stellt drei Sender ein

Autor-Bild
Von
Google News
1 Kommentar
Tagesschau

Die ARD stellt Tagesschau24, One und ARD alpha zum 31. Dezember 2026 ein und gibt damit drei Spartenkanäle auf.

Das gaben ARD-Vorsitzender Florian Hager und ZDF-Intendant Norbert Himmler am Mittwoch in einem Interview mit dem Medienmagazin „DWDL“ bekannt.

Der Schritt folgt einem politisch verordneten Umbau der öffentlich-rechtlichen Senderlandschaft, der eine Reduzierung linearer Spartenangebote vorschreibt. Ausschließlich ARD-Kanäle werden dabei eingestellt.

Ab 2027 betreiben ARD und ZDF gemeinsam die Marken neo und info. Neo richtet sich laut Senderangaben an junge Erwachsene, info soll als linearer Dokumentationskanal fungieren. Die Federführung für beide liegt beim ZDF in Mainz. Phoenix bleibt auf Sendung, wechselt jedoch unter die Federführung des WDR.

Neuaufstellung: Gemeinsame Kanäle statt getrennter Programmfamilien

Phoenix soll laut Hager künftig auf aktuelle Liveberichterstattung, Parlamentsdebatten und politische Hintergründe fokussiert werden. Dokumentationen wandern in den neuen info-Kanal.

ZDF-Intendant Himmler begründete den Umbau mit dem Bedeutungsverlust linearer Angebote und dem Druck durch globale US-Streamingdienste.

Ich halte die Konzentration auf wenige starke gemeinsame Marken für einen folgerichtigen Schritt, auch wenn der Verlust etablierter Sender wie One oder ARD alpha einige Stammzuschauer vor den Kopf stoßen dürfte.

  1. Tim 🌟
    sagt am

    Schade, Alpha bringt IMMER Retro-Sachen aus 60 Jahren Sendergeschichte.

    Toll, um in die Vergangenheit einzutauchen.

    Antworten

