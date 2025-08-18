Kfz-Verband warnt: Elektroauto-Zahlen sind geschönt

Die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos steigt zwar laut amtlicher Statistik, doch das Kfz-Gewerbe sieht die Lage deutlich kritischer.

So bewerten viele Autohäuser und Werkstätten ihre Geschäftssituation laut einer Umfrage des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) zurückhaltend. Insbesondere im Privatkundenbereich geht die Nachfrage seit zwei Jahren zurück, während gewerbliche Zulassungen stagnieren.

Einen wichtigen Anteil an den steigenden Zulassungszahlen haben Eigenzulassungen von Herstellern und Händlern. Diese spiegeln jedoch keine echte Nachfrage wider, heißt es vom ZDK.

Die ZDK-Umfrage zeigt zudem, dass die Bestellungen von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen trotz gestiegener Erstzulassungen zurückgegangen sind. Eigenzulassungen haben sich in den vergangenen zwei Jahren vervielfacht, während private Neuzulassungen gesunken sind.

Ohne diese „künstlich erzeugten“ Zulassungen ergibt sich ein deutlich schwächeres Bild des Marktes. Fazit? Auch die Juli-Zahlen ändern daran wenig, da die Nachfrage von Privat- und Gewerbekunden weiterhin rückläufig ist, so der Verband.

Forderungen an Politik und Marktbedingungen

Der ZDK fordert gezielte politische Maßnahmen, um den Absatz von Elektrofahrzeugen anzukurbeln. Vornehmlich Privatkunden müssten stärker gefördert werden, da steuerliche Vorteile bislang vor allem gewerblichen Flotten zugutekommen.

Zentrale Forderungen sind sinkende Strompreise, ein schnellerer Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie transparente Ladetarife. Diese Punkte dürften viele Endkunden ähnlich sehen.

Nach Ansicht des ZDK reichen die bisherigen Schritte der Bundesregierung nicht aus, um die Elektromobilität nachhaltig im Markt zu verankern.

Kfz-Gewerbe sieht Absatzprobleme bei Elektrofahrzeugen

Die Umsatzerwartungen für das zweite Halbjahr werden von Skepsis geprägt. Vor allem größere Betriebe sehen den kommenden Zeitraum kritisch, während kleinere Unternehmen aufgrund stabiler Werkstatteinnahmen etwas zuversichtlicher sind.

Insgesamt hat jedoch fast die Hälfte der befragten Betriebe ihre Erwartungen gesenkt. Auch die Geschäftslage wird mit zunehmender Betriebsgröße negativer bewertet. Während der Absatz von Verbrennungsmotoren vergleichsweise stabil bleibt, zeigt sich die Entwicklung im Elektrosegment deutlich schwächer.

Die ZDK-Halbjahresumfrage könnt ihr im PowerPoint-Format online abrufen.