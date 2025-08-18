Mobilität

Kfz-Verband warnt: Elektroauto-Zahlen sind geschönt

| 6 Kommentare

Die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos steigt zwar laut amtlicher Statistik, doch das Kfz-Gewerbe sieht die Lage deutlich kritischer.

So bewerten viele Autohäuser und Werkstätten ihre Geschäftssituation laut einer Umfrage des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) zurückhaltend. Insbesondere im Privatkundenbereich geht die Nachfrage seit zwei Jahren zurück, während gewerbliche Zulassungen stagnieren.

Einen wichtigen Anteil an den steigenden Zulassungszahlen haben Eigenzulassungen von Herstellern und Händlern. Diese spiegeln jedoch keine echte Nachfrage wider, heißt es vom ZDK.

Die ZDK-Umfrage zeigt zudem, dass die Bestellungen von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen trotz gestiegener Erstzulassungen zurückgegangen sind. Eigenzulassungen haben sich in den vergangenen zwei Jahren vervielfacht, während private Neuzulassungen gesunken sind.

Ohne diese „künstlich erzeugten“ Zulassungen ergibt sich ein deutlich schwächeres Bild des Marktes. Fazit? Auch die Juli-Zahlen ändern daran wenig, da die Nachfrage von Privat- und Gewerbekunden weiterhin rückläufig ist, so der Verband.

Forderungen an Politik und Marktbedingungen

Der ZDK fordert gezielte politische Maßnahmen, um den Absatz von Elektrofahrzeugen anzukurbeln. Vornehmlich Privatkunden müssten stärker gefördert werden, da steuerliche Vorteile bislang vor allem gewerblichen Flotten zugutekommen.

Zentrale Forderungen sind sinkende Strompreise, ein schnellerer Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie transparente Ladetarife. Diese Punkte dürften viele Endkunden ähnlich sehen.

Nach Ansicht des ZDK reichen die bisherigen Schritte der Bundesregierung nicht aus, um die Elektromobilität nachhaltig im Markt zu verankern.

Kfz-Gewerbe sieht Absatzprobleme bei Elektrofahrzeugen

Die Umsatzerwartungen für das zweite Halbjahr werden von Skepsis geprägt. Vor allem größere Betriebe sehen den kommenden Zeitraum kritisch, während kleinere Unternehmen aufgrund stabiler Werkstatteinnahmen etwas zuversichtlicher sind.

Insgesamt hat jedoch fast die Hälfte der befragten Betriebe ihre Erwartungen gesenkt. Auch die Geschäftslage wird mit zunehmender Betriebsgröße negativer bewertet. Während der Absatz von Verbrennungsmotoren vergleichsweise stabil bleibt, zeigt sich die Entwicklung im Elektrosegment deutlich schwächer.

Die ZDK-Halbjahresumfrage könnt ihr im PowerPoint-Format online abrufen.

Tesla Model Y 2025 Detail Header

Tesla halbiert die Leasingraten – erste Länder betroffen

Um rückläufige Verkaufszahlen auszugleichen, senkt Tesla in Großbritannien die monatlichen Leasingraten für seine Elektrofahrzeuge deutlich. Modelle wie das Model 3…

18. August 2025 | Jetzt lesen →

6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Mike H. Terris ☀️
    sagt am

    Auto-Lobby publiziert: „Wir wollen weiter unseren Diesel verbrennen, auch wenn es längst bessere Option gibt“

    Antworten
  2. JonP 🌀
    sagt am

    Ja, der teure Strom und einen absoluten Horror, was Ladetarife, Ladeabos und Co. angeht, hilft der E-Mobilität nicht. Da darf die Regierung gerne mal etwas sinnvolles tun.

    Antworten
  3. Mårtiň 🌀
    sagt am

    Das ist ein wichtiger Punkt und durchaus bedenklich. Danke, dass ihr auch diesen Blickwinkel hier veröffentlicht, ich fühle mich wie immer umfassend informiert. 👍

    Antworten
  4. Robert 🌀
    sagt am

    Gleich erklären und wieder die üblichen Verdächtigen, dass das alles nicht sein kann und die Menschen Elektroautos eigentlich lieben 🤣

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Robert ⇡

      Wie schnell siehst und kommentierst du bitte diese Art Beitrag? Das ist ja langsam schon unheimlich. 😱

      Antworten
      1. Robert 🌀
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Das ist ganz unterschiedlich. Diesen Beitrag hab ich eben bei Bluesky gesehen. Das meiste rufe ich aber über den Feed Reader auf.

        Antworten

