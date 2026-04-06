Tesla: Die Zeiten des großen Wachstums sind vorbei

Tesla hat die Zahlen für das erste Quartal 2026 genannt und konnte sich zwar mit 358.023 Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 336.700 Einheiten wieder steigern, mit Blick auf die Jahre davor ist das aber eher ein Stillstand.

Die Zeiten des großen Wachstums sind also vorbei und somit auch die Aussagen, dass man in die Region eines Volkswagens oder Toyota möchte. Elon Musk träumt jetzt wieder von der autonomen Zukunft und nicht mehr von großen Zahlen.

Mit 341.893 Einheiten dominieren natürlich das Model 3 und Model Y und mit nur noch 16.130 Einheiten dürfte klar sein, warum das Model S und Model X eingestellt werden, sie rentieren sich nicht mehr, und der Cybertruck ist auch gescheitert.

Statt eines neuen Bestsellers fokussiert sich Tesla jetzt also auf andere Dinge und muss hoffen, dass das reicht. Die neuen „Standard-Versionen“ des Model 3 und Model Y reichen jedenfalls nicht, um wieder an „gute alte Zeiten“ anzuknüpfen.