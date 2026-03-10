Adobe erweitert Firefly und Photoshop um dialogorientierte KI

Das Softwareunternehmen Adobe stellt neue dialogorientierte KI-Tools für Photoshop und den Firefly Image Editor zur Bildbearbeitung vor.

Die neuen Funktionen sollen laut Unternehmensangaben den kreativen Arbeitsprozess vereinfachen und komplexe Bildbearbeitungen zugänglicher machen. Ziel sei es, sowohl Einsteiger als auch erfahrene Kreative bei der Erstellung und Bearbeitung von Bildern zu unterstützen.

Der neue KI-Assistent für Photoshop befindet sich derzeit in einer öffentlichen Beta-Version für Web und mobile Anwendungen. Nutzer können Bearbeitungen per Chat anweisen oder sich Schritt für Schritt durch Arbeitsabläufe führen lassen. Laut Adobe versteht das System natürliche Sprache und kann beispielsweise Beleuchtung anpassen, Hintergründe entfernen oder Farbkorrekturen vornehmen.

Neue KI-Funktionen für Bildbearbeitung in Photoshop und Firefly

Parallel erweitert Adobe den Firefly Image Editor um mehrere generative Werkzeuge. Diese lassen sich über textbasierte Eingaben steuern und sollen die klassische Navigation durch Menüs oder Widgets teilweise ersetzen.

Wichtige Funktionen laut Adobe

Generatives Füllen und Entfernen von Bildinhalten

Generatives Erweitern von Bildflächen

Automatisches Hochskalieren von Bildern

Entfernen oder Anpassen von Hintergründen

Nach Unternehmensangaben können Nutzer dadurch etwa störende Elemente entfernen, Objekte austauschen oder Farben gezielt verändern. Die Tools sollen auch komplexere mehrstufige Bearbeitungen vereinfachen, etwa bei Modefotografie oder Innenraumvisualisierungen.

Ich halte den Ansatz für nachvollziehbar, weil dialogbasierte KI viele klassische Bearbeitungsschritte vereinfachen kann. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie präzise und zuverlässig die Ergebnisse im Alltag ausfallen.