Adobe Premiere für das iPhone angekündigt

Adobe hat eine mobile Version von Premiere für das iPhone angekündigt, die professionelle Videobearbeitung unterwegs ermöglichen soll. Die App kombiniert zentrale Funktionen von Premiere Pro mit einer mobilen Oberfläche.

Die iPhone-App bietet eine Mehrspur-Timeline, präzises Schneiden, unbegrenzte Video-, Audio- und Textebenen sowie 4K HDR-Unterstützung.

Mit Adobe Firefly können Grafiken, Musik und Videos direkt im Projekt generiert werden, während die „Enhance Speech“-Funktion für klare Voiceovers sorgen soll. Laut Unternehmensangaben können Projekte direkt auf Social-Media-Kanäle exportiert oder zur weiteren Bearbeitung an Premiere Pro gesendet werden.

Grundfunktionen sind kostenlos nutzbar, für KI-Features, generative Credits oder zusätzlichen Cloud-Speicher fallen Kosten an.

Funktionen und Nutzung der Premiere-App

Die App erlaubt Kreativen, Videos direkt auf dem Smartphone aufzunehmen, zu schneiden und zu veröffentlichen. Die mobile Version soll dieselbe kreative Leistungsfähigkeit bieten, die Premiere Pro-Nutzer bereits kennen, und gleichzeitig die Flexibilität erhöhen, unterwegs zu arbeiten.

Ab sofort kann Premiere auf dem iPhone im Apple App Store vorbestellt werden. Eine Android-Version ist laut Adobe in Entwicklung.