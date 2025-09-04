Smart Home

EcoFlow und Home Connect: Strom clever nutzen

Autor-Bild
Von
|

EcoFlow und Home Connect starten eine Partnerschaft, um Hausgeräte der BSH intelligenter mit Energie zu versorgen.

Ziel sei die Optimierung des Stromverbrauchs über selbst erzeugte Solarenergie und die Senkung von Energiekosten. Die Lösung basiert auf der EcoFlow STREAM Serie und der PowerOcean Serie und integriert die Geräte über Smart Start in das Home Connect Ökosystem.

Die Integration erlaubt es, Bosch-, Siemens-, Neff- und Gaggenau-Geräte abhängig von Solarüberschuss oder Strompreisen zu betreiben. Laut EcoFlow können Haushalte so ihre Unabhängigkeit vom Stromnetz erhöhen. Nutzer legen in der Home-Connect-App Präferenzen und Prioritäten fest, OASIS (das Energiemanagement-System von EcoFlow) startet die Geräte automatisch entsprechend der Solarverfügbarkeit oder Preissignalen.

Für die Nutzung ist keine zusätzliche Hardware nötig.

Funktionen und Verfügbarkeit der Integration

Die Integration umfasst die Planung und Steuerung der Geräte, die Anzeige in OASIS, flexible Skalierung von Plug-and-play bis zu kompletten Heimsystemen und die Cloud-zu-Cloud-Verbindung zwischen OASIS und Home Connect.

Laut Unternehmensangaben startet die erste Version im Frühjahr 2026 zusammen mit dem Smart-Start-Update von Home Connect, gefolgt von einer schrittweisen Erweiterung der Funktionen. Verfügbarkeit kann je nach Markt, Modell und Berechtigungen variieren.

Ich finde es hochinteressant, dass man durch die Kooperation die Solarenergie im Haushalt besser nutzen kann, ohne nochmal extra Hardware kaufen zu müssen. Ich betreibe selbst Geräte, die über Home Connect angebunden sind, leider sind aber die Gegebenheiten für ein Balkonkraftwerk bei mir sehr ungünstig.

Signify erweitert Hue Secure Portfolio um 2K-Kameras und Türklingel

Signify erweitert sein Hue Secure Portfolio um neue Produkte für das Home Monitoring. Dazu zählen eine kabelgebundene 2K-Türklingelkamera, eine 2K-Kamera,…

4. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / EcoFlow und Home Connect: Strom clever nutzen
Weitere Neuigkeiten
Signify erweitert Hue Secure Portfolio um 2K-Kameras und Türklingel
in Smart Home
Škoda Elroq 85x: Allradvariante startet – auch Enyaq 85x wieder bestellbar
in Mobilität
Anker Powerbank Header
Stärkere Markenidentität: Anker stellt sich neu auf
in News
Philips Hue Essential vorgestellt – „günstiger“ Einstieg ins Hue-System
in Smart Home
Hue Bridge Pro vorgestellt – kostet 89,99 Euro
in Smart Home
Volvo ES90: Neues Elektro-Flaggschiff läuft ab jetzt vom Band
in Mobilität
Instagram veröffentlicht iPad-App
in Social
So sieht James Bond aus: Neues 007-Spiel hat ein Datum
in Gaming
Amazon Prime Video: Neue Serie „Tomb Raider“ geht nächsten Schritt
in News
Vw Id2 Bedienung
Volkswagen: „In unseren Fahrzeugen steckt tolle Software“
in Mobilität