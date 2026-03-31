PayPal kappt Google Wallet: Sparkassenkunden trifft es jetzt hart
PayPal beendet bekanntlich neue Verknüpfungen mit Google Wallet ab dem heutigen 31. März 2026 und ändert damit etablierte Zahlungswege.
PayPal stellt die Möglichkeit ein, neue Konten mit Google Wallet zu verbinden. Bestehende Verknüpfungen bleiben laut Unternehmensangaben aktiv, bis Nutzer sie selbst trennen, ihr Gerät zurücksetzen oder ein neues Smartphone einrichten.
Auch nach dem heutigen Stichtag können bestehende Verbindungen weiter genutzt werden. Änderungen greifen erst bei einer aktiven Trennung oder einem Gerätewechsel. Eine erneute Kopplung ist danach ausgeschlossen.
PayPal-Aus bei Google Wallet trifft Sparkassenkunden besonders
Die Umstellung betrifft insbesondere Kunden der Sparkassen. Da die girocard bislang nicht direkt in Google Wallet integriert ist, nutzten viele Nutzer PayPal als Zwischenlösung, um etwa mit Android-Smartwatches über Google Pay zu bezahlen. Die Sparkassen setzen unter Android ausschließlich auf die App „Mobiles Bezahlen“.
Wichtige Punkte zur Umstellung:
- Keine neuen Verknüpfungen seit dem 31. März 2026
- Bestehende Verbindungen bleiben vorerst aktiv
- Bezahlen künftig über die PayPal-App per NFC
- Alternative nur über Sparkassen-App statt Google Wallet
PayPal setzt stattdessen auf die eigene App für kontaktloses Bezahlen. Laut Unternehmen funktioniert dies an Terminals mit Mastercard-Unterstützung, während Händler auf alternative Kartenlösungen ausweichen können.
Ich sehe darin vor allem für Sparkassenkunden einen deutlichen Komfortverlust, weil der bisherige Umweg über PayPal als pragmatische Lösung wegfällt.
Welche Möglichkeit gibt es denn überhaupt, als Sparkassenkunde mit der Pixel Watch zu bezahlen?
Curve eventuell!? https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imaginecurve.curve.prd&hl=de
Welchen Grund gibt es denn um überhaupt ein Konto bei einer Sparkasse zu haben?