PayPal kappt Google Wallet: Sparkassenkunden trifft es jetzt hart

PayPal beendet bekanntlich neue Verknüpfungen mit Google Wallet ab dem heutigen 31. März 2026 und ändert damit etablierte Zahlungswege.

PayPal stellt die Möglichkeit ein, neue Konten mit Google Wallet zu verbinden. Bestehende Verknüpfungen bleiben laut Unternehmensangaben aktiv, bis Nutzer sie selbst trennen, ihr Gerät zurücksetzen oder ein neues Smartphone einrichten.

Auch nach dem heutigen Stichtag können bestehende Verbindungen weiter genutzt werden. Änderungen greifen erst bei einer aktiven Trennung oder einem Gerätewechsel. Eine erneute Kopplung ist danach ausgeschlossen.

PayPal-Aus bei Google Wallet trifft Sparkassenkunden besonders

Die Umstellung betrifft insbesondere Kunden der Sparkassen. Da die girocard bislang nicht direkt in Google Wallet integriert ist, nutzten viele Nutzer PayPal als Zwischenlösung, um etwa mit Android-Smartwatches über Google Pay zu bezahlen. Die Sparkassen setzen unter Android ausschließlich auf die App „Mobiles Bezahlen“.

Wichtige Punkte zur Umstellung:

Keine neuen Verknüpfungen seit dem 31. März 2026

Bestehende Verbindungen bleiben vorerst aktiv

Bezahlen künftig über die PayPal-App per NFC

Alternative nur über Sparkassen-App statt Google Wallet

PayPal setzt stattdessen auf die eigene App für kontaktloses Bezahlen. Laut Unternehmen funktioniert dies an Terminals mit Mastercard-Unterstützung, während Händler auf alternative Kartenlösungen ausweichen können.

Ich sehe darin vor allem für Sparkassenkunden einen deutlichen Komfortverlust, weil der bisherige Umweg über PayPal als pragmatische Lösung wegfällt.