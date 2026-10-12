Alfa Romeo: Stellantis zeigt die sportliche Zukunft im Konzern

Alfa Romeo präsentiert sich in Paris wieder etwas sportlicher und mal nicht mit einem neuen SUV, sondern einem Sportwagen. Wobei es noch kein Serienprodukt ist, denn der neue Alfa Romeo Cuorerosso ist bisher nur ein Konzept der Marke.

Doch er ist eine kleine Vorschau auf das, was Alfa Romeo in Zukunft plant, und er zeigt vor allem die Weiterentwicklung des Designs, was man „Bellezza Necessaria“ nennt. Technische Details wollte Alfa Romeo diese Woche aber noch nicht nennen.

Wichtig sei nur, dass „verschiedene Antriebstechnologien realisierbar“ seien, man will sich also bei Alfa Romeo nicht auf einen Antrieb festlegen. Bei den Stellantis-Plattformen handelt es sich meist um Mischplattformen für Elektro und Verbrenner.

Als die Mitteilung zum Alfa Romeo Cuorerosso heute eintraf, da war mein erster Gedanke übrigens „oh, Mazda zeigt die Zukunft des MX-5, aber mischt es etwas mit Ferrari“. Mal abwarten, was am Ende von einer möglichen Serie übrig bleibt.

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