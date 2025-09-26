Mobilität

Also doch? Ford Mustang wird bald elektrifiziert

Der Neue Ford Mustang Und Mustang Dark Horse: Start Frei Für Die Nächste Generation Der Sportwagen Legende

Ford plant angeblich erstmals einen klassischen Mustang mit einem „elektrischen“ Antrieb, laut Ford Authority befindet sich der „S650“ in Entwicklung. Doch das wird kein vollelektrischer Ford Mustang, laut Quelle bekommen wir einen Hybriden.

Bei Ford ist zwar ein neuer Elektro-Mustang für 2027 in Entwicklung, aber das ist eine neue Generation des Mach-E. Dieser verkauft sich übrigens wesentlich besser als die Verbrenner, was aber wohl daran liegt, dass es eben ein höherer SUV ist.

Einen vollelektrischen und „normalen“ Ford Mustang hat die Marke letztes Jahr komplett ausgeschlossen. Das gilt jedenfalls, solange Jim Farley das Sagen hat. Das erinnert an Porsche, da geht man beim 911er auch nur ganz behutsam vor.

Doch der Schritt zu elektrifizierten Antrieben dürfte in erster Linie eine Strategie sein, damit die Verbrenner noch eine Zukunft bei all den Regularien haben. Bisher ist übrigens noch unklar, ob das ein milder oder vollwertiger Plug-in-Hybrid wird.

Audi plant neue Verbrenner-Offensive ab 2026

Audi hat sich vom Verbrenner-Aus getrennt und setzt, wie viele andere VW-Marken derzeit, wieder mehr auf diese alte Technologie. Einige…

25. September 2025 | Jetzt lesen →

