Also doch? Ford Mustang wird bald elektrifiziert

Ford plant angeblich erstmals einen klassischen Mustang mit einem „elektrischen“ Antrieb, laut Ford Authority befindet sich der „S650“ in Entwicklung. Doch das wird kein vollelektrischer Ford Mustang, laut Quelle bekommen wir einen Hybriden.

Bei Ford ist zwar ein neuer Elektro-Mustang für 2027 in Entwicklung, aber das ist eine neue Generation des Mach-E. Dieser verkauft sich übrigens wesentlich besser als die Verbrenner, was aber wohl daran liegt, dass es eben ein höherer SUV ist.

Einen vollelektrischen und „normalen“ Ford Mustang hat die Marke letztes Jahr komplett ausgeschlossen. Das gilt jedenfalls, solange Jim Farley das Sagen hat. Das erinnert an Porsche, da geht man beim 911er auch nur ganz behutsam vor.

Doch der Schritt zu elektrifizierten Antrieben dürfte in erster Linie eine Strategie sein, damit die Verbrenner noch eine Zukunft bei all den Regularien haben. Bisher ist übrigens noch unklar, ob das ein milder oder vollwertiger Plug-in-Hybrid wird.