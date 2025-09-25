Mobilität

Audi plant neue Verbrenner-Offensive ab 2026

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Audi hat sich vom Verbrenner-Aus getrennt und setzt, wie viele andere VW-Marken derzeit, wieder mehr auf diese alte Technologie. Einige als Elektroauto geplanten Modelle wurden eingestellt und neue Verbrenner machen sich jetzt bereit.

Nächstes Jahr kommen zwei wichtige Modelle, so Audi in der Automobilwoche, es wird einen ganz neuen Audi Q7 geben und ein Audi Q9 steht als Spitzenmodell auch an. Eine elektrische Version des Q9 ist nicht vorgesehen. Der Audi Q8 e-tron scheiterte, die VW-Marke sieht vorerst keinen Bedarf für einen Top-Elektro-SUV.

Vermutlich wird der Audi Q9 zusammen mit dem neuen Flaggschiff-SUV von Porsche entwickelt, die ein Modell über dem Cayenne haben wollen, was auch mal als Elektroauto vorgesehen war. Basis der neuen SUVs wird jetzt aber die Premium Platform Combustion (PPC) und nicht die Premium Platform Electric (PPE) sein.

Audi: Neue Verbrenner-Basis für viele Jahre

Die Quelle spricht davon, dass diese Modelle nicht nur als kurzer Übergang bei Audi geplant sind, sie sollen „weit in die 2030er Jahre“ bleiben und neue Technik und auch die neue Designsprache, die ab 2027 startet, erhalten. Unklar ist, ob es hier Plug-in-Hybride oder Range Extender geben wird, möglich wäre das mit PPC.

Ich verstehe, dass die Volkswagen Group derzeit in Panik ist, da gewisse Marken einbrechen, aber diesen starken Fokus auf Verbrenner, der viel Geld kostet, da hier neue Modelle entwickelt werden, könnte langfristig auch ein Fehler sein. Laut Audi sei es zwar keine „Abkehr von der E-Mobilität“, aber kurzfristig irgendwie schon.

Opel Grandland Elektro Logo Header

Stellantis kämpft mit einem Nachfrage-Problem

Stellantis wird in den kommenden Wochen in mehreren Werken in Europa eine Pause einlegen, es sind wohl bis zu sechs…

25. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze51 🌀
    sagt am

    Offensiv bleiben bei allen erstmal die Preise

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Audi plant neue Verbrenner-Offensive ab 2026
Weitere Neuigkeiten
Opel Grandland Elektro Logo Header
Stellantis kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Chromebook Plus Google Laptop Header
Das Ende von ChromeOS: Google bestätigt „Android for PC“ für 2026
in Firmware und OS
Hades 2 auf der Nintendo Switch 2 gezockt: So viel Spaß wie der Vorgänger
in Gaming
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche drückt bei Elektroautos auf die Bremse
in Mobilität
Scratchgate: Kritik am Apple iPhone 17 Pro
in Smartphones
Bank Of Scotland
Bank of Scotland: Mehr Zinsen für drei Festgeldlaufzeiten
in Fintech
Revolut
Revolut schränkt Krypto-Handel in Deutschland drastisch ein
in Fintech
Handyhelden Bestseller ist zurück: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: notebooksbilliger verkauft es ab 844 Euro
in News | Update
ePA bundesweit: Mehrheit der Arztpraxen und Apotheken angeschlossen
in Dienste