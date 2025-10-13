Alter Dienst, neuer Name: Apple TV+ eingestellt
Apple lässt sich mit dem Film „F1“ wirklich sehr viel Zeit, denn er wird erst ab dem 12. Dezember bei Apple TV verfügbar sein. Richtig, bei Apple TV und nicht mehr bei Apple TV+, denn der Dienst hat einen neuen Namen.
Das Plus am Ende verschwindet, womit der Dienst jetzt wie die Box heißt, was in meinen Augen nicht ganz optimal ist. Aber „Apple TV+ heißt jetzt einfach Apple TV und hat eine lebendige neue Identität“, so Apple.
Aktuell wirbt man noch mit TV+, diese „neue Identität“ wird dann erst später (und mit dem F1-Film) verteilt. Mal schauen, ob passend dazu auch direkt der neue Apple TV (also die Box) auf den Markt kommen wird.
Fehler melden2 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Gut, dass es eingestellt wurde. Habe es fast nie geschaut und wenn ich es mal für ein paar Monate kostenlos erhalten habe, auch nicht.
War mir einfach zu liberal und teilweise auch rechtsgerichtet. Schaue mittlerweile fast nur noch Disney.
Ich esse gerne Döner mit Knoblauchsauce.