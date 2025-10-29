Gaming

Amazon ändert seine Strategie für Gaming

Autor-Bild
Von
|
Sony Playstation 5 Ps5 Dualsense Edge Controller Detail

Amazon lässt New World: Aeternum auslaufen, das Spiel rund um Herr der Ringe steht auf der Kippe und die Zukunft von Throne and Liberty und Lost Ark ist noch gesichert, aber langfristig könnte man auch hier auf ein Ende zusteuern. Grund ist eine Änderung der Strategie, denn Amazon kehrt von teuren MMO-Spielen ab.

Ein großer Teil der aktuellen Entlassungen betrifft also vor allem Entwicklerstudios von Amazon, Steve Boom von Amazon hat in einer Memo mitgeteilt, dass man sich jetzt eher auf „casual games“ fokussieren möchte. Amazon trennt sich nicht von der Gaming-Sparte, aber vor allem teure AAA-Produktionen werden reduziert.

Spiele wie das geplante Tomb Raider mit Crystal Dynamics sind weiterhin sicher, aber in Zukunft wird man bei solchen Projekten genau schauen und kalkulieren, ob das ein sicherer Erfolg wird. Die Entwicklung von AAA-Spielen ist teuer geworden, nicht nur bei MMOs, und Amazon setzt daher in diesem Bereich den Rotstift an.

HBO Max startet im Januar 2026 in Deutschland

Neues Jahr, neuer Streamingdienst, denn direkt im Januar werden wir HBO Max in Deutschland begrüßen dürfen. Es hat sich bereits…

29. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Amazon ändert seine Strategie für Gaming
Weitere Neuigkeiten
Subaru: Dieses Elektroauto geht neue Wege
in Mobilität
Überraschung: Auch Huawei hat ein Air-Smartphone
in Smartphones
HBO Max startet im Januar 2026 in Deutschland
in Dienste
Scrubs Disney Header
Das Comeback von Scrubs hat ein offizielles Datum
in News
Google überrascht: Pixel-Reparaturen jetzt direkt bei MediaMarkt Saturn
in Dienste
Mercedes Benz
Mercedes meldet Gewinnrückgang um 50 Prozent
in News
Chatgpt
O2 verschenkt ChatGPT Plus: Sechs Monate Gratis-Zugang für Neukunden
in Fintech
DHL: Das sind die Fristen zu Weihnachten 2025
in Dienste
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Mega SIM kürzt Datenvolumen, senkt Preise und verspricht lebenslangen Rabatt
in Tarife
Withings U Scan Key Visual Normal Toilets
Withings startet U-Scan für Urinanalyse zu Hause
in Hardware