Amazon ändert seine Strategie für Gaming

Amazon lässt New World: Aeternum auslaufen, das Spiel rund um Herr der Ringe steht auf der Kippe und die Zukunft von Throne and Liberty und Lost Ark ist noch gesichert, aber langfristig könnte man auch hier auf ein Ende zusteuern. Grund ist eine Änderung der Strategie, denn Amazon kehrt von teuren MMO-Spielen ab.

Ein großer Teil der aktuellen Entlassungen betrifft also vor allem Entwicklerstudios von Amazon, Steve Boom von Amazon hat in einer Memo mitgeteilt, dass man sich jetzt eher auf „casual games“ fokussieren möchte. Amazon trennt sich nicht von der Gaming-Sparte, aber vor allem teure AAA-Produktionen werden reduziert.

Spiele wie das geplante Tomb Raider mit Crystal Dynamics sind weiterhin sicher, aber in Zukunft wird man bei solchen Projekten genau schauen und kalkulieren, ob das ein sicherer Erfolg wird. Die Entwicklung von AAA-Spielen ist teuer geworden, nicht nur bei MMOs, und Amazon setzt daher in diesem Bereich den Rotstift an.