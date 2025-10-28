News

Bei Amazon soll es heute so richtig krachen

2 Kommentare

Die nächste Massenentlassung bei Amazon steht angeblich an, denn laut Reuters sind bis zu 30.000 Stellen betroffen. Es soll schon am heutigen Dienstag (in den USA ist noch Nacht) losgehen und Amazon streicht somit ca. 10 Prozent der Jobs.

Dieser Schritt kommt nicht ganz überraschend, immerhin spricht CEO Andy Jassy immer wieder offen darüber und gibt an, dass KI viele Jobs bei Amazon ersetzt und man da durchaus progressiv ist (in den USA sind Entlassungen auch viel leichter).

Viele Arbeiten bei Amazon können mittlerweile allerdings auch sehr gut von einer KI übernommen werden, auch wenn hier und da spürbar die Qualität leidet. Doch das Personal ist oft der teuerste Posten und da setzen viele Unternehmen gerne an.

