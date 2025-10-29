Dienste

HBO Max startet im Januar 2026 in Deutschland

Neues Jahr, neuer Streamingdienst, denn direkt im Januar werden wir HBO Max in Deutschland begrüßen dürfen. Es hat sich bereits angedeutet, dass Warner schon in den ersten Wochen starten möchte, jetzt hat man die Sache weiter eingegrenzt.

Bei HBO Max wird man die Olympischen Winterspiele 2026 streamen können, die am 6. Februar starten, der Dienst selbst wird jedoch einige Tage vorher online sein. Ein konkretes Datum wollte Warner zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht nennen.

Aktuell haben wir auch noch keine Preise für HBO Max in Deutschland und obwohl man die Preise global immer weiter anziehe, so rechne ich zum Start im nächsten Jahr mit einem attraktiven Preis und sicher auch dem ein oder anderen Angebot.

HBO Max soll zügig in die Top 3 der Streamingdienste in Deutschland wandern, das geht bei den Platzhirschen also nur mit Deals. Also, noch ein neuer Dienst, werden einige jetzt sagen, und ich stimme zu, aber da es Sky weiterhin nicht mit HBO-Inhalten in 4K und mit Dolby Atmos gebacken bekommt, bin ich bereit für HBO Max.

  1. Stefan K. 💎
    Ich hoffe doch sehr, dass das in Magenta MegaStream der Telekom aufgenommen wird, gerne auch im Aufpreis von 5 € im Monat.

