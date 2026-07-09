Amazon Alexa+ hat ein massives Kostenproblem

Amazon Alexa+ ist die neue und bessere Version von Alexa, die Amazon extra für die KI-Zukunft entwickelt hat. Doch auch über ein Jahr nach Ankündigung ist die neue Version weder fertig noch ausgereift – und ein wichtiges Ziel fehlt sogar.

Entwicklung von Alexa+ wird zu teuer

Laut Business Insider hätte Amazon gerne eine Alexa+, die noch komplexere Aufgaben erledigen kann und mehr als KI-Agent agiert. Also zum Beispiel eine Reise für euch bucht, den Kalendereintrag erledigt und alle Personen informiert.

Intern nennt sich dieses Projekt laut Quelle „Moonraker“ und es soll mit einem „heftigen Preisschild“ daher kommen. Es ist mit Blick auf Alexa+ die bisher mit Abstand teuerste Investition, daher sieht Amazon die Entwicklung eher kritisch.

Alexa+ ist und bleibt wichtig für die Zukunft, aber laut Quelle wächst intern doch die Skepsis, ob das aktuell nicht alles zu teuer ist. Gewisse Funktionen, wie dieses Projekt, könnten daher auch etwas nach hinten verschoben werden, so BI weiter.

Auf der einen Seite will Amazon also im KI-Wettrennen mitmischen und hat extra dafür neue Hardware entwickelt, auf der anderen Seite sprengt das gerade, wie bei vielen Unternehmen, die Kosten in der Entwicklung und bringt noch kein Geld ein.

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