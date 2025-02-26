Amazon kündigt Alexa+ offiziell an
Die „neue Alexa“ oder „Alexa 2.0“ ist offiziell und hat einen Namen, wir bekommen mit Alexa+ wie erwartet eine bessere Version von Amazon. Und es gibt erste Details dazu.
Der Fokus von Alexa+ liegt auf einem sehr natürlichen Gespräch mit euch, Alexa lernt euch besser kennen, eure Vorlieben, eure Kontakte, Termine und noch vieles mehr.
Auf dem heutigen Alexa-Event hat Amazon eine erste Demo von Alexa+ gezeigt und die ersten Details genannt. Dabei hat Amazon vier wesentliche Pluspunkte erwähnt.
- Konversationsfähig: Alexa+ führt natürliche, fließende Unterhaltungen, die sich echt anfühlen. Es versteht den Kontext und die Bedeutung und schafft nahtlose Interaktionen ohne präzise „Alexa“-Sprache.
- Personalisiert: Alexa+ lernt von Ihnen, und je mehr Sie es nutzen, desto individueller wird es – von Ihrer Lieblingsunterhaltung bis hin zu den Ernährungsgewohnheiten, Allergien und wöchentlichen Traditionen Ihrer Familie.
- Erledigt Dinge: Alexa+ handelt in Ihrem Namen und kümmert sich um alles, von der Terminplanung und dem Einkauf von Geschenken bis hin zu Reisevorbereitungen und Hilfe beim Lernen. Von einfachen Aufgaben bis hin zu komplexen Projekten bietet es Unterstützung, der Sie vertrauen können.
- Noch intelligenter: Alexa+ kombiniert umfangreiches Wissen mit einer sympathischen Persönlichkeit, so dass sich generative KI natürlich und zugänglich anfühlt. Hilfreiche Intelligenz, wann und wo immer Sie sie brauchen.
Fehler melden3 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Amazon wollte doch die Alexa Produktreihe einstellen, da Milliardengrab. Wer nutzt denn noch Alexa? Das war vor 5 Jahren mal ei. Hype. Heute stehen die Speaker beim Sperrmüll.
Und dafür nimmt amazon ernsthaft 20$ im Monat? wtf
Der Konversationsmodus von ChatGPT, nur von Amazon und in den Echo-Speakern. Es gibt quasi nichts, was mich weniger lockt 😄