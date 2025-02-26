Dienste

Amazon kündigt Alexa+ offiziell an

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Amazon Echo Spot 2024 Header

Die „neue Alexa“ oder „Alexa 2.0“ ist offiziell und hat einen Namen, wir bekommen mit Alexa+ wie erwartet eine bessere Version von Amazon. Und es gibt erste Details dazu.

Der Fokus von Alexa+ liegt auf einem sehr natürlichen Gespräch mit euch, Alexa lernt euch besser kennen, eure Vorlieben, eure Kontakte, Termine und noch vieles mehr.

Auf dem heutigen Alexa-Event hat Amazon eine erste Demo von Alexa+ gezeigt und die ersten Details genannt. Dabei hat Amazon vier wesentliche Pluspunkte erwähnt.

  • Konversationsfähig: Alexa+ führt natürliche, fließende Unterhaltungen, die sich echt anfühlen. Es versteht den Kontext und die Bedeutung und schafft nahtlose Interaktionen ohne präzise „Alexa“-Sprache.
  • Personalisiert: Alexa+ lernt von Ihnen, und je mehr Sie es nutzen, desto individueller wird es – von Ihrer Lieblingsunterhaltung bis hin zu den Ernährungsgewohnheiten, Allergien und wöchentlichen Traditionen Ihrer Familie.
  • Erledigt Dinge: Alexa+ handelt in Ihrem Namen und kümmert sich um alles, von der Terminplanung und dem Einkauf von Geschenken bis hin zu Reisevorbereitungen und Hilfe beim Lernen. Von einfachen Aufgaben bis hin zu komplexen Projekten bietet es Unterstützung, der Sie vertrauen können.
  • Noch intelligenter: Alexa+ kombiniert umfangreiches Wissen mit einer sympathischen Persönlichkeit, so dass sich generative KI natürlich und zugänglich anfühlt. Hilfreiche Intelligenz, wann und wo immer Sie sie brauchen.

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Gast 💎
    sagt am

    Amazon wollte doch die Alexa Produktreihe einstellen, da Milliardengrab. Wer nutzt denn noch Alexa? Das war vor 5 Jahren mal ei. Hype. Heute stehen die Speaker beim Sperrmüll.

    Antworten
  2. Max 🔱
    sagt am

    Und dafür nimmt amazon ernsthaft 20$ im Monat? wtf

    Antworten
  3. René Hesse 🔱
    sagt am

    Der Konversationsmodus von ChatGPT, nur von Amazon und in den Echo-Speakern. Es gibt quasi nichts, was mich weniger lockt 😄

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Amazon kündigt Alexa+ offiziell an
Weitere Neuigkeiten
Genesis G80 im Test: Dieses Elektroauto hat mich (positiv) überrascht
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an
in Mobilität
Mafia Old Country
Mein Tipp der Woche: Mafia: The Old Country
in Gaming
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming