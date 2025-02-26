Amazon kündigt Alexa+ offiziell an

Die „neue Alexa“ oder „Alexa 2.0“ ist offiziell und hat einen Namen, wir bekommen mit Alexa+ wie erwartet eine bessere Version von Amazon. Und es gibt erste Details dazu.

Der Fokus von Alexa+ liegt auf einem sehr natürlichen Gespräch mit euch, Alexa lernt euch besser kennen, eure Vorlieben, eure Kontakte, Termine und noch vieles mehr.

Auf dem heutigen Alexa-Event hat Amazon eine erste Demo von Alexa+ gezeigt und die ersten Details genannt. Dabei hat Amazon vier wesentliche Pluspunkte erwähnt.