AR / VR

Apple Vision: Die VR-Brille ist endgültig gescheitert

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Apple soll das Team der Vision-Sparte aufgelöst und aufgeteilt haben und eine neue Vision Pro ist aktuell nicht in Entwicklung. Aber auch eine „günstigere“ Version ist wohl vorerst nicht mehr geplant, denn wie The Elec berichtet, hat Samsung Display die Entwicklung für ein günstigeres Display mittlerweile heruntergefahren.

Die Entwicklung soll bis September komplett eingestellt werden, eine neue Vision-Brille, ob teuer oder günstig, wird es also in absehbarer Zeit nicht geben. Die Vision (Wortspiel beabsichtigt) für den VR-Markt von Apple ist somit vorerst gescheitert.

Intern ist der Fokus auf eine normale Brille mit Kamera gerückt, da sowas bei Meta und Co. besser funktioniert, Apple soll 2027 auch in diesen Markt einsteigen. Ob wir irgendwann nochmal eine VR-Brille sehen werden, ist offen. Und die aktuelle Vision Pro mit M5 wurde gerade teurer, die wird auch ein Ladenhüter bleiben.

Es kommt nicht oft vor, dass Apple mit einem neuen Produkt scheitert und dann aufgibt, ich vermute aber, dass man den VR-Markt vorerst abgehakt hat, dieser ist viel zu klein. Ob die Vision irgendwann ein Comeback feiert, bleibt abzuwarten.

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8. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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