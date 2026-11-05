Amazon erweitert Rückgabefrist für viele Produkte

Amazon dehnt die Rückgabefrist für viele Artikel in der Weihnachtssaison 2026 deutlich aus.

Laut Unternehmensangaben gilt für zahlreiche Produkte eine verlängerte Rückgabefrist. Käufer können viele Artikel, die zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember 2026 bestellt werden, deutlich länger zurückgeben als üblich.

Für viele Warengruppen ist eine Rückgabe bis zum 31. Januar 2027 möglich oder innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.

Damit erweitert Amazon die Frist gegenüber der regulären 30-tägigen Rückgabegarantie, die ganzjährig für viele Marketplace-Artikel gilt.

Informationen zur verlängerten Rückgabe: Für die Weihnachtssaison 2026 können die meisten Artikel, die zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember 2026 gekauft wurden, bis zum 31. Januar 2027 oder innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgegeben werden (je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt). Alle weiteren auf dieser Seite beschriebenen Bedingungen und Ausschlüsse gelten weiterhin.

Unterschiedliche Rückgabefristen je nach Produktkategorie

Für Elektronik, PC-Zubehör, Bücher, Spielzeug, Musik, Software und weitere Produktbereiche gilt laut Amazon eine verkürzte Sonderregelung. Hier endet die Rückgabefrist spätestens am 15. Januar 2027 oder 14 Tage nach Erhalt der Ware, falls dieser Termin später liegt. Davon ausgenommen können einzelne Produkte sein, die besondere Rückgabebedingungen haben.

Unsere Rückgabegarantie gilt nicht für Artikel der folgenden Kategorien: Kamera, Elektronik, PC, WLAN, Büroartikel, Musik, Video / DVD, Software, Videospiele, Home Entertainment, Bücher, Spielzeug, Video, Werkzeuge und Heimwerkerbedarf, Software, Küche, Automobil, Großgeräte, Geräte für die Körperpflege, Rasen und Freizeit, Heim, Garten und Heimwerkerbedarf, Haushaltswaren und Möbel, Gesundheit und Körperpflege, Beauty, Lebensmittel, Babyartikel, Bier, Wein und Spirituosen, Luxury Stores, Haustierprodukte, Reisegepäck und Reiseausrüstung.

Kernpunkte der Amazon-Rückgaberegel 2026/2027:

Gültig für Käufe zwischen 1. November und 25. Dezember 2026

Rückgabe je nach Kategorie bis 15. oder 31. Januar 2027

Standardbedingungen und Ausnahmen bleiben bestehen

Details auf der jeweiligen Produktseite einsehbar

Ich finde es gut, dass Amazon die Fristen transparent kommuniziert, auch wenn die verschiedenen Stichtage etwas unübersichtlich wirken. Für Kunden ist der Blick auf die Produktseite daher weiterhin entscheidend.

Alle Details zur verlängerten Rückgabefrist gibt es auf der Infoseite bei Amazon. Retouren können entweder über die Bestellübersicht oder das Amazon-Rücksendezentrum angestoßen werden.

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