Handel

Amazon liefert jetzt auch frische Lebensmittel in wenigen Stunden

René Hesse
Von

Der Onlinehändler Amazon liefert ab sofort auch frische Lebensmittel am selben Tag und startet das Angebot in drei deutschen Städten.

Kunden in ausgewählten Postleitzahlgebieten von Frankfurt, Köln und München können Obst, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte und Tiefkühlwaren direkt über Amazon.de oder die Shopping-App bestellen.

Die Lebensmittel lassen sich gemeinsam mit anderen Artikeln in einen Warenkorb legen. Eine zusätzliche App oder Registrierung ist nicht erforderlich. Die Lebensmittel werden von Amazon selbst geliefert, nicht von einem Partner.

Amazon Same-Day-Lieferung: Kosten und Lieferzeiten

Amazon bietet für die Lebensmittelzustellung Lieferfenster von vier oder zwei Stunden an. Die Gebühren hängen von der Prime-Mitgliedschaft, dem Bestellwert und dem gewählten Zeitfenster ab.

Die Lieferkosten im Überblick:

  • Prime ab 29 Euro: kostenlose Lieferung im Vier-Stunden-Fenster
  • Prime unter 29 Euro: 3,99 Euro Liefergebühr
  • Prime mit Zwei-Stunden-Fenster: 2,90 Euro ab 29 Euro Bestellwert, darunter 4,90 Euro
  • Ohne Prime: 9,99 Euro im Vier-Stunden-Fenster oder 10,99 Euro im Zwei-Stunden-Fenster

Zum Sortiment gehören unter anderem Brot, Eier, Fisch, Geflügel und Backwaren. Temperaturanfällige Produkte werden laut Amazon kontrolliert gelagert und in isolierten, recycelbaren Verpackungen transportiert.

Gut zu wissen

Der Dienst ist zunächst auf ausgewählte Stadtgebiete begrenzt. In den kommenden Wochen will Amazon weitere Metropolregionen erschließen. Konkrete Städte oder Termine nennt das Unternehmen bislang nicht.

Für Amazon ist das ein weiterer Schritt in Richtung alltäglicher Lebensmitteleinkauf. Interessant finde ich vor allem die Kombination aus frischen Lebensmitteln und gewöhnlichen Amazon-Bestellungen. Ob sich der Dienst im Alltag lohnt, hängt allerdings auch von den Lebensmittelpreisen und der tatsächlichen Auswahl vor Ort ab.

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