IKEA: Neustart bei Smart Home kämpft mit Problemen

Matter sollte die große Lösung für Smart Home sein und alle Produkte und Marken vereinen. Die Idee war simpel und gut. Ihr kauft euch ein Smart Home-Produkt, zum Beispiel eine Leuchte von IKEA, und nutzt es mit jedem beliebigen Anbieter, selbst mit Philips Hue. Doch in der Realität sieht die Sache leider nicht so bequem aus.

IKEA: Matter-Neuheiten machen Probleme

IKEA wollte den Matter-Standard in diesem Jahr für einen Neustart und eine große Offensive mit vielen Produkten nutzen, doch das ist alles noch nicht ausgereift. Die Foren sind voll von Problemen, vor allem die Kopplung der Geräte macht immer mal wieder Schwierigkeiten, wie The Verge in einem ausführlichen Bericht schreibt.

Bei IKEA reagiert man zwar und lieferte auch schon viele Updates für den eigenen Hub, aber es wirkt oft wie ein Zufallsprinzip, ob sich die Produkte von IKEA zum Beispiel mit Apple Home verstehen. Dabei ist genau dieser Punkt das Versprechen, günstige und smarte Produkte, die man schnell und einfach einrichten kann.

Ich habe vor einer Weile mal den Versuch mit Matter gewagt, fand das aber alles noch nicht ausgereift und zuverlässig und setze aktuell weiterhin auf die Lösungen der jeweiligen Anbieter. Die Vision finde ich aber gut und ich glaube durchaus, dass das einiges Tages gut läuft – ein Early Adopter will ich hier allerdings nicht sein.