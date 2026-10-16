Amazon hat über 100 Milliarden Euro in Deutschland investiert

Amazon hat nach eigenen Angaben seit 2010 mehr als 100 Milliarden Euro in Deutschland investiert und plant weitere Investitionen.

Allein im Jahr 2025 flossen nach Unternehmensangaben 15 Milliarden Euro in den deutschen Markt. Das waren eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahr. Beim „Invest in Germany Summit“ der Bundesregierung am 19. und 20. Oktober 2026 in Berlin will Amazon weitere Investitionen vorstellen.

Der Konzern beschäftigt hierzulande inzwischen mehr als 40.000 festangestellte Mitarbeiter an über 100 Standorten. Zusätzlich sollen mehr als 3.000 neue Arbeitsplätze in der Logistik entstehen.

Amazon erweitert Logistik und Cloud-Infrastruktur

In den vergangenen Monaten eröffnete Amazon fünf neue Verteilzentren in Salzgitter, Ettenheim, Kassel, Cottbus und Dahlewitz. Bis Jahresende soll ein weiteres Logistikzentrum in Zweibrücken starten. In Könnern entsteht ebenfalls ein neuer Standort.

Weitere Schwerpunkte der Investitionen:

8,8 Milliarden Euro zusätzlich für AWS-Rechenzentren in der Region Frankfurt bis Ende 2026.

7,8 Milliarden Euro geplante Investitionen in die AWS European Sovereign Cloud zwischen 2024 und 2040.

Mehr als 400 Millionen Euro für die Elektrifizierung und Dekarbonisierung des Transportnetzwerks.

Modernisierung bestehender Logistikzentren mit Robotik und neuer Technik bis 2027 beziehungsweise 2028.

Die europäische AWS-Cloud in Brandenburg ist seit Januar 2026 verfügbar. Sie richtet sich insbesondere an öffentliche Einrichtungen und regulierte Branchen und wird laut Amazon unabhängig von anderen AWS-Regionen betrieben.

Auch der Handel über die Plattform wächst. Deutsche kleine und mittlere Unternehmen erzielten 2025 nach Amazon-Angaben mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz über den Marktplatz, davon 5,9 Milliarden Euro im Export.

Die Zahlen verdeutlichen, wie stark Amazon mittlerweile in der deutschen Wirtschaft verankert ist. Dabei geht es längst nicht mehr nur um den Onlinehandel. Gerade mit Cloud-Diensten, Rechenzentren und Logistik baut der Konzern seine Infrastruktur weiter aus.

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