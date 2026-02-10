Subaru Solterra: Preis für die neue Version in Deutschland

Subaru hat große Pläne für den elektrischen Antrieb in diesem Jahr und will u.a. mit dem Uncharted bei den Kunden punkten. Doch bevor das neue Modell kommt, legt man das erste Elektroauto der Marke neu auf und spendiert diesem frische Technik.

Die Leistung steigt auf 252 kW (343 PS, Allradantrieb) an und der etwas größere Akku mit 73,1 kWh reicht jetzt für 510 km Reichweite. Geladen wird weiterhin mit bis zu 150 kW, an der Wallbox gibt es jetzt aber optional auch 22 kW als Kaufoption.

Subaru hat laut eigenen Angaben viel für eine bessere Geräuschdämmung mit dem Facelift getan und man senkt den Preis auf 45.990 Euro für die Basis. Leider ist der Konfigurator noch nicht online, dort ist weiterhin die alte Version zu sehen.

Ich habe mir hier vor drei Jahren die erste Version angeschaut und war nicht so angetan, ähnlich wie beim Toyota bZ4X, der die gleiche Basis nutzt. Das Upgrade klingt schon besser, ist preislich aber weiterhin etwas teuer, wenn man sich mal ein Tesla Model Y anschaut und bedenkt, dass hier 2026 viel gute Konkurrenz startet.