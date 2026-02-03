Amazon liefert schneller denn je

Handel

Das Unternehmen Amazon berichtet, dass Prime-Mitglieder in Deutschland 2025 so schnell beliefert wurden wie noch nie zuvor.

Amazon hat mitgeteilt, dass im Jahr 2025 mehr als 500 Millionen Bestellungen von Prime-Mitgliedern in Deutschland noch am selben oder am nächsten Tag zugestellt wurden. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um die bislang höchste erreichte Liefergeschwindigkeit im deutschen Markt. Grundlage seien unter anderem eine größere Abdeckung und eine breitere Produktauswahl.

Laut Amazon sparen Prime-Mitglieder in Deutschland durch die schnelle und kostenlose Lieferung im Durchschnitt mehr als 180 Euro pro Jahr. Dieser Betrag liege nach Unternehmensangaben deutlich über der jährlichen Mitgliedsgebühr. Die Kombination aus kostenfreier Zustellung und kurzen Lieferzeiten bleibe damit ein zentrales Leistungsmerkmal des Abonnements.

Das kann ich für mich persönlich bestätigen. Mit über 300 Prime-Lieferungen pro Jahr spare ich einiges an Versandkosten, auch wenn der Prime-Beitrag über die Jahre angestiegen ist.

Ausbau von Same-Day-Lieferung und Logistiknetzwerk

Amazon erklärt, die Same-Day-Lieferung konsequent erweitert zu haben. Der Service sei inzwischen in mehr als 70 deutschen Städten verfügbar.

In Metropolregionen wie Berlin und München gelten laut Unternehmen besonders späte Bestellfristen, sodass ausgewählte Artikel noch am Abend zugestellt werden können. Als schnellste Lieferung nennt Amazon eine Zustellung innerhalb von 77 Minuten in München.

Von Amazon genannte Maßnahmen zur Beschleunigung der Lieferung

  • Optimierte Warenverteilung mithilfe von KI-Modellen
  • Mehr als 60 Verteilzentren in Deutschland
  • Lagerung von Produkten näher am Kunden
  • Ausbau emissionsarmer Zustelloptionen

Ergänzend verweist Amazon auf Investitionen in elektrische Lieferfahrzeuge und alternative Zustellformen. Das Unternehmen plant, nach eigenen Angaben mehr als 400 Millionen Euro in die Elektrifizierung seines Transportnetzwerks zu investieren. Zudem nennt Amazon ein bundesweites Netz von über 61.000 Abholstationen sowie zusätzliche Angebote wie den Retourenkauf.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

