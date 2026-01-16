Amazon macht Fallout offiziell zur Reality-TV Show

Amazon hat in den letzten Jahren großes Interesse an Reality-TV (oder Trash-TV, wie ich es gerne nenne) für Prime Video gefunden und baut das Angebot immer weiter aus. In Zukunft wird uns hier eine bekannte Marke begegnen: Fallout.

Mitten in der Ausstrahlung der zweiten Staffel hat Amazon heute „Fallout Shelter“ bestätigt, eine Reality-TV Show, in der Menschen in 10 Episoden gegeneinander in Spielen antreten. Produziert wird das Formant von Studio Lambert, die auch „Squid Game: The Challenge“ realisiert haben. Ein Datum gibt es noch nicht.

Zugegeben, die Marke bietet sich für so ein Format an, aber es könnte das Image der Fallout-Reihe auch verwässern. Doch das dürfte Amazon und Bethesda am Ende sicher wenig stören, denn da zählt nur das Geld und da diese Shows wohl sehr gut bei Prime Video funktionieren, dürfte auch Fallout Shelter klappen.

Fallout Shelter spielt in den bombensicheren Tresorräumen von Vault-Tec und versetzt eine bunt gemischte Gruppe von Teilnehmern in eine fesselnde Welt voller Risiken, die vom typischen schwarzen Humor, Retro-Futurismus und postapokalyptischen Überlebensgeschichten der Spiele inspiriert ist. In einer Reihe von eskalierenden Herausforderungen, strategischen Dilemmata und moralischen Entscheidungen müssen die Teilnehmer ihren Einfallsreichtum, ihre Teamfähigkeit und ihre Belastbarkeit unter Beweis stellen, während sie um Sicherheit, Macht und letztendlich einen riesigen Geldpreis kämpfen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.