Game of Thrones: HBO könnte mit Fortsetzung alle Fans überraschen

Game of Thrones ist eigentlich abgeschlossen und auch wenn HBO sehr große Pläne rund um das Universum hat, so fokussieren sich die neuen Serien auf die Zeit vor dem Eisernen Thron. Eine Ausnahme war geplant, eine Serie für Jon Snow.

Doch das Projekt scheiterte, was HBO laut Hollywood Reporter nicht freute, aber man nahm es hin. Angeblich kam in den letzten Tagen und Wochen aber die Idee auf, dass man doch an einer Fortsetzung von Game of Thrones arbeiten könnte.

Der Fokus würde jedoch nicht mehr auf Kit Harington als Jon Snow, sondern auf Maisie Williams als Arya Stark liegen, so die Quelle. Es ist noch sehr früh und HBO weiß, wie tief man damit fallen kann, aber das Projekt ist „ernsthaft“ in Entwicklung.

Ein Schreiber sei mit Quoc Dang Tran wohl auch schon gefunden, bisher aber noch keine Schauspieler. Kit Harington betonte übrigens vor ein paar Wochen, dass er mit Game of Thrones komplett abgeschlossen hat, der ist also definitiv raus.