Amazon macht Ratenzahlung mit PayPal möglich

PayPal und Amazon führen ab August eine Ratenzahlung für berechtigte Kunden in Deutschland und Österreich ein.

Die neue Zahlungsoption wird laut Unternehmensangaben schrittweise auf Amazon.de und in der Amazon-App verfügbar. Voraussetzung ist ein deutsches oder österreichisches PayPal-Konto. PayPal Ratenzahlung soll Einkäufe zwischen 30 und 10.000 Euro in festen monatlichen Raten ermöglichen.

PayPal Ratenzahlung bei Amazon mit bis zu 48 Monaten

Für die Finanzierung stehen Laufzeiten von 3, 6, 12 und 24 Monaten zur Verfügung. Exklusiv für Amazon-Kunden kommen laut PayPal zusätzlich 36 und 48 Monate hinzu. Die Nutzung ist von einer Bonitätsprüfung abhängig.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Finanzierungsbetrag von 30 bis 10.000 Euro

Laufzeiten von 3 bis 48 Monaten

Effektiver Jahreszins regulär 11,49 Prozent

Monatliche Abbuchung vom Bankkonto oder der Debitkarte

Kostenlose Sonderzahlungen und vorzeitige Rückzahlung möglich

Die jeweiligen Rückzahlungsdetails sollen bereits im Amazon-Checkout angezeigt werden. Anschließend lassen sich die Zahlungspläne laut PayPal über die App oder online verwalten. Vor anstehenden Zahlungen sollen Kunden außerdem per E-Mail und SMS erinnert werden. Für ausgewählte Produkte kann auch eine Finanzierung mit 0 Prozent effektivem Jahreszins angeboten werden.

Grundsätzlich finde ich die Integration nachvollziehbar, da Ratenzahlung so direkt beim Einkauf verfügbar wird. Als jemand, der solche Angebote grundsätzlich nicht nutzt, würde ich allerdings empfehlen, immer genau auf Laufzeit, Gesamtkosten und Zinssatz zu achten.

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