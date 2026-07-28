Fintech

Amazon macht Ratenzahlung mit PayPal möglich

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

PayPal und Amazon führen ab August eine Ratenzahlung für berechtigte Kunden in Deutschland und Österreich ein.

Die neue Zahlungsoption wird laut Unternehmensangaben schrittweise auf Amazon.de und in der Amazon-App verfügbar. Voraussetzung ist ein deutsches oder österreichisches PayPal-Konto. PayPal Ratenzahlung soll Einkäufe zwischen 30 und 10.000 Euro in festen monatlichen Raten ermöglichen.

PayPal Ratenzahlung bei Amazon mit bis zu 48 Monaten

Für die Finanzierung stehen Laufzeiten von 3, 6, 12 und 24 Monaten zur Verfügung. Exklusiv für Amazon-Kunden kommen laut PayPal zusätzlich 36 und 48 Monate hinzu. Die Nutzung ist von einer Bonitätsprüfung abhängig.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • Finanzierungsbetrag von 30 bis 10.000 Euro
  • Laufzeiten von 3 bis 48 Monaten
  • Effektiver Jahreszins regulär 11,49 Prozent
  • Monatliche Abbuchung vom Bankkonto oder der Debitkarte
  • Kostenlose Sonderzahlungen und vorzeitige Rückzahlung möglich

Die jeweiligen Rückzahlungsdetails sollen bereits im Amazon-Checkout angezeigt werden. Anschließend lassen sich die Zahlungspläne laut PayPal über die App oder online verwalten. Vor anstehenden Zahlungen sollen Kunden außerdem per E-Mail und SMS erinnert werden. Für ausgewählte Produkte kann auch eine Finanzierung mit 0 Prozent effektivem Jahreszins angeboten werden.

Grundsätzlich finde ich die Integration nachvollziehbar, da Ratenzahlung so direkt beim Einkauf verfügbar wird. Als jemand, der solche Angebote grundsätzlich nicht nutzt, würde ich allerdings empfehlen, immer genau auf Laufzeit, Gesamtkosten und Zinssatz zu achten.

Bank Of Scotland

Bank of Scotland: Tagesgeld-Aktion mit 3 % p. a. gestartet – für bis zu 12 Monate

Die „Bank of Scotland“ startet am heutigen 27. Juli 2026 eine zeitlich begrenzte Willkommenszins-Kampagne für Neukunden. Im Rahmen dieser Aktion…27. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. René Hesse ♾️
    sagt am

    Und ja, PayPal hat einen Tippfehler auf dem Button im offiziellen Pressebild zu der Funktion. 😁

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Amazon macht Ratenzahlung mit PayPal möglich
Weitere Neuigkeiten
Neuer BMW iX5: In China gibt es eine exklusive Neuerung
in Mobilität
Apple Homepod Display
Apple „HomePad“ könnte im Oktober kommen
in Smart Home
Apple Tv Siri Remote Header
Apple plant neuen Apple TV im Herbst 2026
in Unterhaltung
WhatsApp erweitert Anruffunktionen um drei Neuerungen
in Dienste
Homey erhält Matter-1.5-Zertifizierung
in Smart Home
FRITZ!Box 5690 Pro wird per Labor-Update zur Matter-Bridge
in Firmware und Updates
Logitech G Cloud Header
Logitech stellt Handheld-Pläne offiziell ein
in Gaming
Disney streicht vorerst 4K und HDR bei Disney+
in Dienste
Ein iPhone für 15 Euro pro Monat: Apple startet Leasing-Programm
in News
Euro-Preise: Das kostet der neue Hyundai Ioniq 3
in Mobilität