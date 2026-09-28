Kurz vor GTA 6: Sony geht die PS5 Pro aus
In weniger als zwei Monaten erscheint GTA 6 und das Marketing für den vielleicht größten Blockbuster dieser Konsolengeneration ist voll angelaufen. Und das merkt man bei den Verkaufszahlen der Konsolen, die Nachfrage steigt jetzt spürbar an.
Die Basiskonsolen bekommt man noch, gut Angebote werden aber selten, doch die aktuelle Flaggschiff-Konsole, die Sony PlayStation 5 Pro, ist langsam ausverkauft. Und das nicht nur bei Sony im eigenen Shop, sondern auch Partnern wie Amazon.
Obwohl die Preise der Konsolen bei dieser Generation angestiegen sind, sind die Scalper also zurück und Preise von 1.200, 1.300 oder 1.400 Euro und mehr sind im Moment keine Seltenheit. Und das, obwohl Rockstar zu den Optimierungen für die teure PS5 Pro-Version (es wird aber definitiv welche geben) weiterhin schweigt.
Wir wissen nicht, ob es das vor GTA 6 mit der PS5 Pro war, Sony sprach eigentlich davon, dass man genug Konsolen für 2026 trotz Speicherkrise hat, aber man hat nicht verraten, ob das auch für die PS5 Pro gilt. Es sieht derzeit nicht danach aus.
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Wer eine PS5 Pro für GTA 6 haben möchte, hatte ehrlicherweise aber auch wirklich genug Zeit, um aktiv zu werden. Ich habe mir meine PS5 Pro auch primär wegen GTA 6 besorgt. Aber vor Monaten schon, bevor die Preiserhöhungen eingesetzt haben. Ich verstehe nicht, wieso man da erst so kurz vor Release tätig wird, wenn man ohnehin schon weiß, dass man die Konsole dann haben möchte. So eine Konsole wird ja nicht schlecht mit der Zeit.
Das Problem ist, bis heute, dass wir nicht wissen, wie viel besser GTA 6 auf der PS5 Pro aussehen wird. Einige wollten sicher abwarten, ob man dort womöglich die 60 fps (oder wenigstens 40fps) bekommt. Sollte man dort aber auch „nur“ mit 30 fps spielen und nicht hier und da ein paar Details mehr sehen, wäre das sicher vielen egal.
Mhh…da kann ich mir meine Pro also vergolden lassen.
Muss ich mir überlegen….