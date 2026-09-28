Kurz vor GTA 6: Sony geht die PS5 Pro aus

In weniger als zwei Monaten erscheint GTA 6 und das Marketing für den vielleicht größten Blockbuster dieser Konsolengeneration ist voll angelaufen. Und das merkt man bei den Verkaufszahlen der Konsolen, die Nachfrage steigt jetzt spürbar an.

Die Basiskonsolen bekommt man noch, gut Angebote werden aber selten, doch die aktuelle Flaggschiff-Konsole, die Sony PlayStation 5 Pro, ist langsam ausverkauft. Und das nicht nur bei Sony im eigenen Shop, sondern auch Partnern wie Amazon.

Obwohl die Preise der Konsolen bei dieser Generation angestiegen sind, sind die Scalper also zurück und Preise von 1.200, 1.300 oder 1.400 Euro und mehr sind im Moment keine Seltenheit. Und das, obwohl Rockstar zu den Optimierungen für die teure PS5 Pro-Version (es wird aber definitiv welche geben) weiterhin schweigt.

Wir wissen nicht, ob es das vor GTA 6 mit der PS5 Pro war, Sony sprach eigentlich davon, dass man genug Konsolen für 2026 trotz Speicherkrise hat, aber man hat nicht verraten, ob das auch für die PS5 Pro gilt. Es sieht derzeit nicht danach aus.

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