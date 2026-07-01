Amazon öffnet sich für neues Paketboxnetz in Deutschland

Eine Kooperation zwischen Amazon und myflexbox erweitert die Zustellmöglichkeiten für Kunden in Deutschland.

Amazon und myflexbox haben eine strategische Zusammenarbeit im Bereich der urbanen Paketlogistik vereinbart. Im Rahmen der Kooperation werden sämtliche deutschen Paketstationen von myflexbox in die Lieferinfrastruktur von Amazon eingebunden. Dadurch können Amazon Sendungen künftig direkt an allen deutschen Standorten des Anbieters zugestellt werden.

Nach Unternehmensangaben sollen die Paketstationen künftig bereits während des Bestellvorgangs bei Amazon als Zustelloption angezeigt werden. Kunden erhalten dadurch zusätzliche Möglichkeiten, ihre Bestellungen an rund um die Uhr zugängige Abholstationen an zentralen Standorten liefern zu lassen.

Amazon erweitert Zustellung über offene Paketstationen

Myflexbox gehört nach eigenen Angaben zu den ersten offenen Paketstationennetzwerken in Europa, die in diesem Umfang für Amazon Sendungen genutzt werden können. Das Netzwerk steht verschiedenen Logistik- und Handelsunternehmen gleichzeitig zur Verfügung und verfolgt einen anbieteroffenen Ansatz für die letzte Meile.

Mögliche Einsatzorte der Paketstationen:

Einzelhandelsstandorte

Tankstellen

Wohnquartiere

Mobilitätsknotenpunkte

Unternehmensstandorte

Ich sehe in der Kooperation vor allem einen weiteren Schritt hin zu einer stärkeren Nutzung zentraler Abholstationen im Onlinehandel. Ob sich dieses Modell langfristig durchsetzt, dürfte vor allem von der Akzeptanz der Kunden und dem weiteren Ausbau der Standorte abhängen. Online könnt ihr prüfen, ob sich ein myflexbox-Standort in eurer Nähe befindet.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗