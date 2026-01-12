Dienste

Dolby Vision 2: Erste Inhalte sind in Entwicklung

Autor-Bild
Von
|

Dolby möchte mit Dolby Vision 2 den HDR-Standard in diesem Jahr auf ein neues Level heben und nannte uns im Sommer letzten Jahres die entsprechenden Details dazu. Auf der CES wurden dann vor ein paar Tagen die ersten TV-Marken bestätigt.

Doch eine Frage ist weiterhin offen: Wo kann man sich Inhalte in Dolby Vision 2 denn überhaupt anschauen? NBCUniversal bereitet sich aktuell „auf die neue Generation von Dolby Vision“ vor und möchte diese u.a. bei Peacock anbieten.

Peacock wurde in Deutschland eine Weile über Sky angeboten, die aber bis heute kein 4K HDR haben, theoretisch wären aber NBC-Inhalte in diesem Jahr in Dolby Vision 2 verfügbar. Wenn man sie sich bei einem anderen Dienst anschaut, der das Format unterstützt (bisher wurden allerdings noch keine weiteren angekündigt).

Der Ablauf von Dolby ist da meiner Meinung nach nicht ganz optimal, denn auf der einen Seite will man natürlich wissen, was neu und besser ist, aber auch, wie und wann und wo man das dann schauen kann. Hoffentlich gibt es hier bald Details.

Roborock präsentiert Saugroboter-Weltneuheit

Die CES in Las Vegas ist seit Jahren eine gute Anlaufstelle für neue Saugroboter und Roborock nutzte diese Chance auch…

11. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Dolby Vision 2: Erste Inhalte sind in Entwicklung
Weitere Neuigkeiten
Lidl kooperiert mit Dyn für vergünstigtes Sport-Streaming
in News
Mediamarkt Saturn Header
Das langsame Ende von Saturn: MediaMarkt rückt in den Fokus
in News
mobilfunk.de startet neue Tarifoffensive
in Tarife
Unlimited Mobile ordnet Tarife neu und senkt Preise bei längerer Laufzeit
in Tarife
„Deutschland-Korb“ gegen Preisschock: SPD legt neuen Plan vor
in Handel
Diese neue Google-Technik soll den Onlinehandel grundlegend verändern
in Dienste
Mazda kündigt elektrischen Neustart für 2026 an
in Mobilität
Gta 6 Grand Theft Auto Header
GTA 6: Das Datum und die vielen Falschmeldungen
in Gaming
Stranger Things 5: Netflix zeigt ab heute „Ein letztes Abenteuer“
in News
Steam Machine: Wird der Preis ein Problem für Valve?
in Gaming