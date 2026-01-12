Dolby Vision 2: Erste Inhalte sind in Entwicklung

Dolby möchte mit Dolby Vision 2 den HDR-Standard in diesem Jahr auf ein neues Level heben und nannte uns im Sommer letzten Jahres die entsprechenden Details dazu. Auf der CES wurden dann vor ein paar Tagen die ersten TV-Marken bestätigt.

Doch eine Frage ist weiterhin offen: Wo kann man sich Inhalte in Dolby Vision 2 denn überhaupt anschauen? NBCUniversal bereitet sich aktuell „auf die neue Generation von Dolby Vision“ vor und möchte diese u.a. bei Peacock anbieten.

Peacock wurde in Deutschland eine Weile über Sky angeboten, die aber bis heute kein 4K HDR haben, theoretisch wären aber NBC-Inhalte in diesem Jahr in Dolby Vision 2 verfügbar. Wenn man sie sich bei einem anderen Dienst anschaut, der das Format unterstützt (bisher wurden allerdings noch keine weiteren angekündigt).

Der Ablauf von Dolby ist da meiner Meinung nach nicht ganz optimal, denn auf der einen Seite will man natürlich wissen, was neu und besser ist, aber auch, wie und wann und wo man das dann schauen kann. Hoffentlich gibt es hier bald Details.