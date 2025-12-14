News

Amazon Prime Video bekommt „unkonventionelle“ Sherlock-Serie

Für 2026 hat sich Amazon eine exklusive Serie namens „Young Sherlock“ für Prime Video gesichert, für die es allerdings noch kein finales Datum gibt. Da man aber ab sofort damit wirbt, würde ich im ersten Halbjahr mit dem Startschuss rechnen.

Verantwortlich ist Guy Ritchie und die neue Serie „zeigt die Ursprungsgeschichte von Sherlock Holmes in einer unkonventionellen, actionreichen Mystery-Neuinterpretation, die von den frühen Abenteuer des ikonischen Detektivs erzählt“.

Young Sherlock folgt der Ursprungsgeschichte von Sir Arthur Conan Doyles legendärem Detektiv in einer explosiven Neuinterpretation seiner frühen Jahre. Sherlock Holmes ist ein junger, in Ungnade gefallener Mann – roh und ungefiltert –, als er plötzlich in einen Mordfall verwickelt wird, der seine Freiheit bedroht.

Die Serie spielt im Oxford der 1870er Jahre und führt Sherlock auf internationale Abenteuer. Dabei deckt sie die frühen Eskapaden eines anarchischen jungen Mannes auf, der noch lange nicht Baker Streets berühmtester Bewohner ist.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Okay ich war anfangs skeptisch aber wenn ich Guy Ritchie sehen geb ich dem ganzen zumindest eine Change.
    Obwohl ich bei jeder News das Guy Ritchie was macht beleidigt bin wenn es nicht The Real Rock n Roller ist. 😄

