Android 17: Google erteilt „Liquid Glass“-Design eine Absage

Google kündigte diese Woche ein großes Android-Event für nächste Woche an und verspricht, dass man dort eines der bisher größten Android-Updates aller Zeiten sehen wird. Doch einige waren direkt beunruhigt, denn das Android-Icon auf dem Vorschaubild hat einen schimmernden Effekt, folgt man dem Design von iOS?

Nein, so Sameer Samat, keine Sorge, das hat Google nicht geplant. Und auch bei Samsung ist das mit One UI 9 nicht vorgesehen, so Ice Universe, die Hersteller von Android-Smartphones werden dem Trend von Apple nicht folgen. Gut, ein paar Marken aus China schon, aber Google und Samsung gehen diesen Weg nicht.