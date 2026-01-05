Amazon stellt neuen Smart TV Ember Artline vor

Das Unternehmen Amazon erweitert sein Smart-TV-Angebot mit dem neuen Lifestyle-Modell Ember Artline.

Amazon verweist darauf, dass weltweit mehr als 300 Millionen Fire-TV-Geräte verkauft wurden. Ein Bestandteil dieser Strategie ist laut Amazon die Ambient-TV-Funktion, die Fotos oder Kunstwerke anzeigt, wenn keine Inhalte wiedergegeben werden.

„Auf Basis positiven Kundenfeedbacks“ habe Amazon entschieden, einen Smart TV zu entwickeln, bei dem diese Funktion stärker im Mittelpunkt steht. Gleichzeitig erhalten die von Amazon selbst entwickelten Fernseher erstmals die neue Produktbezeichnung Amazon Ember.

Amazon Ember Artline als erster Lifestyle Smart TV

Amazon Ember Artline ist ein 4K QLED-Fernseher mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR10+ und Wi-Fi 6. Das Gerät ist 3,9 Zentimeter dünn und verfügt über ein mattes Display, das laut Unternehmensangaben Spiegelungen reduziert und sich besonders für die Darstellung von Kunst und Fotos eignen soll.

Für die Nutzung der Ambient-TV-Funktion setzt Amazon auf integrierte Fernfeld-Mikrofone und die sogenannte Omnisense-Technologie, die Personen im Raum erkennt und den Bildschirm automatisch aktiviert oder deaktiviert. Zudem ist Amazon Photos integriert, das Zugriff auf mehr als 2.000 kostenlose Kunstwerke bietet.

Preis, Varianten und Verfügbarkeit im Überblick

Marktstart im Frühjahr

Bildgrößen 55 Zoll und 65 Zoll

Preis ab 999,99 Euro

Zehn magnetische Rahmenfarben zur Auswahl

Der TV wird ganz normal per Netzkabel betrieben

Amazon Ember Artline soll ab dem Frühjahr zu Preisen ab 999,99 Euro erhältlich sein. Ein magnetischer Rahmen ist im Lieferumfang enthalten, weitere können separat erworben werden. Aus meiner Sicht wirkt das Konzept schlüssig, da Amazon klar auf Design, Wohnintegration und Zusatzfunktionen jenseits klassischer TV-Nutzung setzt. Ich persönlich bin allerdings kein Freund von Fire TV OS. Zudem störe ich mich bei solchen Lösungen eigentlich immer am sichtbaren Kabel.

