Mobilität

Amazon könnte bald den deutschen Automarkt erobern

Oliver Schwuchow
Von

Amazon startete 2024 eine neue Sparte, in der man als Händler für Autos in den USA fungierte, ein Testlauf. Dieser war erfolgreich und so war Anfang des Jahres von weiteren Märkten in Europa die Rede. Und da könnte es schon bald losgehen.

Die Zeichen deuten darauf hin, dass „Amazon Auto“ bald in Großbritannien an den Start geht, was gerne als Testmarkt für Europa genutzt wird. Weitere Länder sollen folgen, das ist bekannt, und Deutschland dürfte ebenfalls auf der Liste stehen.

Plattformen wie mobile oder autoscout24 bekommen also Konkurrenz, was die Preise für Händler senken und durch mehr Konkurrenz vielleicht auch zu etwas besseren Preisen bei Kunden sorgen könnte. Aber das wird sich zeigen. Meine Vermutung wäre, dass wir 2027 einen ersten Versuch in Deutschland sehen werden.

Mobilität · 30. Oktober 2026

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