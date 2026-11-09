Amazon warnt vor Betrug: Diese E-Mail-Adresse sollten Kunden kennen

Amazon informiert seine Kunden per E-Mail über die Möglichkeit, verdächtige Nachrichten überprüfen zu lassen.

Wer eine vermeintliche Nachricht des Onlinehändlers erhält und an deren Echtheit zweifelt, kann sich direkt an Amazon wenden. Dafür nennt das Unternehmen die E-Mail-Adresse verify@amazon.de . Der Dienst soll helfen, Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen.

Das Angebot beschränkt sich nicht auf klassische Phishing-Mails. Auch bei verdächtigen SMS oder Telefonanrufen, bei denen sich jemand als Amazon-Mitarbeiter ausgibt, können Kunden eine entsprechende Anfrage stellen.

Amazon erklärt die Überprüfung verdächtiger Nachrichten

Die Nutzung ist unkompliziert. Verdächtige E-Mails können direkt an verify@amazon.de weitergeleitet werden. Bei SMS oder Anrufen können Kunden ihre Fragen ebenfalls an diese Adresse schicken.

Nach Angaben von Amazon lässt sich innerhalb weniger Augenblicke feststellen, ob eine Nachricht tatsächlich vom Unternehmen stammt. Eine konkrete garantierte Antwortzeit nennt der Händler allerdings nicht.

Das sollten Amazon-Kunden beachten:

Verdächtige E-Mails an verify@amazon.de weiterleiten.

weiterleiten. Bei fragwürdigen SMS oder Anrufen eine Anfrage an dieselbe Adresse senden.

Vor der Überprüfung keine Links öffnen, Rückrufe tätigen oder auf die Nachricht antworten.

Weitere Sicherheitshinweise unter amazon.de/scams abrufen.

Amazon erklärt außerdem, dass entsprechende Meldungen automatisch an interne Teams weitergegeben werden. Das Unternehmen will die betroffenen Kundenkonten weiterhin auf verdächtige Aktivitäten überwachen.

Interessant ist, dass Amazon die konkrete Prüfadresse derzeit per E-Mail kommuniziert. Auf den öffentlich zugänglichen Hilfeseiten des Unternehmens ließ sich bislang keine ausdrückliche Bestätigung von verify@amazon.de finden. Auch ist nicht bekannt, seit wann diese Möglichkeit angeboten wird. Von einem neu gestarteten Dienst lässt sich deshalb nicht sicher sprechen.

Gerade bei Nachrichten, die angeblich eine schnelle Reaktion erfordern, lohnt sich eine unabhängige Überprüfung. Wichtig ist dabei, die Prüfadresse selbst einzugeben und nicht auf Links innerhalb der verdächtigen Nachricht zu vertrauen. So lässt sich vermeiden, ausgerechnet über eine vermeintliche Sicherheitswarnung auf einer gefälschten Webseite zu landen.

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